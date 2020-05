En hospital Mario Rivas: habilitan línea telefónica para atender a pacientes con Covid-19

Los números a los que las personas pueden comunicarse son: 95954095 y 99324490.

San Pedro Sula.- En el hospital Mario Catarino Rivas se está atendiendo vía teléfono a personas que han dado positivo al Covid-19 y requieren atención mediante un protocolo que se ha implementado por expertos en psicología y psiquiatría .

“Doctora soy paciente de Covid-19 hace una semana me dieron mis resultados que fueron positivos, me siento deprimida no se cómo actuar frente a mi familia, llamo a esta línea abierta para que me orienten tengo la necesidad de hablar con un experto para afrontar la situación” .

Personas con este tipo de problemas son las que los especialistas del servicio de psicología y psiquiatría evalúan a diario, a través de la línea telefónica que se habilitó en el hospital Mario Catarino Rivas para brindar ayuda profesional a los pacientes que se enfrentan a esta enfermedad.

Y es que las personas que se han contagiado con esta enfermedad en la actualidad se han convertido emocionalmente vulnerables a la depresión, suicidio y problemas emocionales.

Magdalena Turcios, profesional en psicología en el centro asistencial, refirió que están atendiendo a las personas vía teléfono que requieren este servicio bajo un protocolo que se ha implementado por expertos en el hospital Mario Catarino Rivas.

“Este proceso se aplica a menores y adultos el medio más utilizado en este momento es el teléfono el paciente llama a los números ya destinados y gentilmente se le atiende para hacer una interconsulta, algunos son anónimas otras son familiares de pacientes a quienes se les hace la intervención las más comunes son los problemas emocionales debido a la situación”, expresó la profesional.

Añadió, que también se les asesora por problemas de abuso sexuales, suicidios, violencia en mujeres, ansiedad generalizada, actualmente se han atendido 21 pacientes, a quienes todas las semanas se les brinda un seguimiento oportuno por teléfono para constatar los avances.

“En el futuro tendremos cantidad de trabajo por hacer, debido al estrés post traumático de la población, psicoeducación para prender nuevas formar de vivir, que son sencillas, pero no estamos acostumbrados a seguirlas como, por ejemplo, el lavado de manos constante que es indispensable para prevenir el Covid19” entre otras enfermedades, expresó Turcios.

La experta en la rama, manifestó que la clave para poder sobrellevar esta pandemia se concentra en la educación, por lo que padres tienen una gran responsabilidad en estos momentos con sus hijos lo deben de hacer con amor y paciencia, también las escuelas deben implementar clases educativas sobre todo el lavado de manos, diseñar protocolos para la protección y fomentar valores.