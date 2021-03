En Villanueva, Cortés: Inauguran centro de salud “Nuestra Señora de Guadalupe” en memoria a Guadalupe de Abufele

La construcción del nuevo centro de salud beneficiará aproximadamente a 4,000 familias de la comunidad Kilometro 86 y alrededores.

Villanueva, Cortés. – Los habitantes de la comunidad Kilometro 86 y alrededores del municipio de Villanueva, Cortés cuentan a partir de hoy con un nuevo y equipado centro de salud gracias a la alianza estratégica entre Cepudo y Food For The Poor, Azucarera Hondureña, Funazucar y la Alcaldía Municipal de este municipio.

Este importante aporte llega en momentos claves para el fortalecimiento del sector salud en las zonas rurales, ya que brindará atención en medicina general, emergencias ambulatorias, planificación familiar, entre otras especialidades a las comunidades cercanas. La inversión realizada en la construcción asciende a los 1.9 millones de lempiras que fueron aportados por las instituciones involucradas.

El centro integral está ubicado estratégicamente para la atención en salud de más de seis comunidades que no cuentan con acceso inmediato a servicios de salud, y con la instalación del este centro, podrán gozar de este servicio, la construcción del centro de salud “Nuestra Señora de Guadalupe” inició en julio de 2020 con la firma de un convenio de cooperación entre Azucarera Hondureña, Funazucar, Cepudo-Food For The Poor y la Alcaldía de Villanueva.

Cabe destacar que esta edificación se inaugura en memoria de la apreciada dama Guadalupe Sanchéz de Abufele, quien por muchos años coordinó la entrega de miles de donaciones a favor de familias necesitadas en todo el país y en esta nueva obra de solidaridad quedará plasmada su entrega.

Este es el segundo centro de salud integral que la Fundación Funazucar en alianza con Cepudo Food For The Poor construyen. El primero está en la comunidad de Marcovia, Choluteca y en el cual se invirtieron 1.6 millones de lempiras.

Durante el evento se contó con la presencia de Linda Coello, presidenta de la fundación Cepudo, Elsa Osorto, directora ejecutiva de Funazucar, Walter Perdomo, alcalde de Villanueva y Roger Mondragón de la compañía Cahsa.

Funazucar es la fundación de la agroindustria de la caña de azúcar de Honduras, los ingenios azucareros que forman parte de este gran y noble proyecto a nivel nacional son: Azucarera La Grecia, Compañía Azucarera Hondureña (CAHSA), Azucarera Tres Valles, Compañía Azucarera Chumbagua, Azucarera Choluteca y Azucarera Yojoa.