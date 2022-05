Este miércoles inicia recolección de firmas para que el Congreso Nacional derogue tasa del Siglo 21: Roberto Contreras

San Pedro Sula. – El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, anunció durante el fin de semana que a partir de este miércoles 11 de mayo se empezará a recolectar firmas, para solicitar al Congreso Nacional derogue la Tasa del Siglo 21.

“A partir del miércoles se comienza a recoger 50 mil firmas para que el Congreso Nacional derogue Siglo 21, los sampedranos ya no queremos pagar este proyecto”, manifestó el alcalde Contreras.

Explicó que al no pagar esa tasa se pueden construir obras para descongestionar los bulevares del Norte, Este y Sur, a efecto de mejorar la movilidad de los ciudadanos que a diario circulan por esos lugares. “Al no pagar Siglo 21 nosotros podemos hacer los bulevares Norte, Sur y Este, vía peaje, por 10 lempiras, haciendo las obras que necesitamos, no las que nos quieran imponer desde el gobierno central, en este caso Siglo 21”, reiteró.

“Estamos hablando de un peaje automatizado, vía placa, con una inversión de mil millones de lempiras en el bulevar del Sur”. El tema de los peajes deberá ser aprobado por la Corporación Municipal. La tasa de Siglo 21 es cobrada en San Pedro Sula para ejecutar obras. Este proyecto fue aprobado por el Congreso Nacional y sus fondos son manejados por el Consorcio Siglo 21.