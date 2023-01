Fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre caso de violencia sexual en Bolivia

BOLIVIA, Cochabamba. – Un caso pionero de violencia sexual traido por Brisa De Angulo contra el Estado de Bolivia llegó a su conclusión el día 13 de enero, 2023 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió su fallo a favor de Brisa. La organización de derechos de mujeres Equality Now, que formó parte del equipo legal, y la Fundación Una Brisa de Esperanza, fundada por Brisa De Angulo, aplaudieron el veredicto progresista, que fortalecerá el aceso a la justicia para ninas adolescentes victimas de violencia sexual.

Violada repetidamente durante meses por un pariente adulto empezando cuando tenía 15 años, Brisa soportó tres juicios, pero aún no ha recibido justicia en Bolivia. En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado no había investigado y procesado adecuadamente su caso, y al hacerlo, había violado sus derechos humanos internacionalmente protegidos. En 2020, la Comisión refirió su caso a la Corte IDH, que una aurealizódiencia en marzo del 2021 y emitió su veredicto hoy.

Esta fue la primera vez en la historia que la Corte IDH oyó un caso relacionado a violaciones de los derechos humanos de una víctima adolescente de incesto. La decisión de la Corte ha sentado precedentes legales para la región de las Américas los cuales podrían mejorar el acceso a la justicia y prevenir prácticas discriminatorias y la revictimización durante el proceso judicial para millones de niños, niñas, y adolescentes víctimas de violencia sexual.

La sentencia declara responsable a Bolivia por incumplimiento de su responsabilidad internacional de prevención, atención, sanción, y reparación por la violencia sexual e institucional que Brisa sufrió.

El fallo histórico refleja y refuerza los estándares regionales e internacionales en materia de violencia sexual contra niñas y adolescentes, especialmente en el contexto de violencia sexual en el entorno familiar. Es un fallo modelo que garantiza medidas de no repetición, estableciendo cambios legales, implementación, capacitación, y prevención en la educación sexual integral, entre otras medidas muy concretas para Bolivia. Además, motiva cambios legales más amplios al sentar un precedente en las Américas.

Brisa y las aliadas que llevan años apoyando y amplificando su caso reciben de buena manera el fallo de la Corte, que tiene implicaciones importantes tanto para Bolivia como la región. El informe de de Equality Now, Fracaso en la Protección, brinde más información sobre leyes discriminatorias contra la violencia sexual en las Américas, donde este fallo también podría influir cambios.

Bárbara Jiménez Santiago, miembro del equipo legal de Brisa y abogada de derechos humanos en Equality Now, una organización internacional de derechos de las mujeres dijo, “Esto ha sido un camino muy largo para Brisa y ha sido un honor apoyarla en este proceso y ver por fin que ha recibido reparación y justicia.

“Es parte de su propia sanación así que es muy importante para mí como abogada de Equality Now y defensora ser parte de este momento histórico y ver que la Corte le proporciona reparaciones a Brisa, no a través de reparaciones individuales sino con medidas de no repetición, que significará que ninguna otra niña debe sufrir lo que ella vivió”.

Hoy, Brisa es abogada, psicóloga infantil y fundadora y directora ejecutiva de A Breeze of Hope (Fundación Una Brisa De Esperanza, FUBE), una organización benéfica que apoya a niños abusados sexualmente en Bolivia.

Brisa explica, “La Corte reconoció que el trato que me dio Bolivia fue cruel e inhumano. Es alentador porque están reconociendo que su trato fue cruel e inhumano. Pero no debe tener que haber un estandar internacional para decir que nos deben tratar de manera humana, porque aún hay niñas que están pasando por esto.”

La experiencia de Brisa con el sistema de justicia penal es emblemática de la lucha que enfrentan los adolescentes sobrevivientes de violencia sexual en Bolivia, en América Latina, y en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que el 30% de las mujeres a nivel mundial experimentan alguna forma de violencia sexual, y el 70% de las mujeres bolivianas informan haber sufrido abuso físico o sexual en su vida.

Está claro que después de esta sentencia, las recomendaciones emitidas en 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las de las muchas expertas que apoyaron el caso de Brisa han sido tomadas en cuenta.