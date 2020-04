Fuerzas vivas de SPS instauran comités de salud, apoyo humanitario y reactivación económica

San Pedro Sula.- Autoridades municipales sostuvieron este martes una importante reunión con representantes de las fuerzas vivas de San Pedro Sula, para la instauración de tres comités de trabajo en temas de salud, apoyo humanitario y reactivación económica del sector productivo, con el propósito de unificar acciones para asegurar el bienestar de los sampedranos ante la pandemia del Covid-19.

El alcalde Armando Calidonio explicó que la reunión fue de alto impacto y se trataron tres puntos: salud, apoyo humanitario y reactivación económica. “Todos juntos unidos trabajando para poder sobrellevar esta situación difícil y lo más importante es el tema de prevención, el cual está en nuestras manos, lo debemos hacer de manera disciplinada ya que es la única manera que podemos nosotros asegurarnos de parar esta pandemia”.

Indicó que continuarán trabajando de cerca en todas las decisiones que adopte el gobierno central, todas las acciones que están solicitando, y también el apoyo humanitario para los vecinos, porque para ello es que se han estructurado estas tres mesas o comités de trabajo; una en salud, otra en apoyo humanitario y reactivación económica.

“Una buena noticia es que el sector agroalimentario garantiza que no hay problema desde el punto de vista de abastecimiento, de cantidad de alimentos no sólo para San Pedro Sula, sino para el Valle de Sula y para Honduras, lo único que debemos hacerlo en orden, no tengamos miedo al desabastecimiento porque no hay ese problema”, recalcó el jefe edilicio.

En ese sentido, Calidonio precisó además que “a partir del día de hoy ya tenemos una plataforma tecnológica en la cual cada una de las comisiones trabajará remotamente y vamos a tener un equipo de seguimiento para poder tomar las mejores decisiones y acompañar al sector agroalimentario, a la empresa privada, al sector bancario, las iglesias, vendedores a toda la sociedad civil”.

El alcalde recordó que a través de una publicación en el sitio web https://arcg.is/GbPze0 se puede llenar unas preguntas y conocer más a detalle sobre el tema del coronavirus en los diferentes lugares, pues “hay formas de manejar, de prevenir y no estigmaticemos esta situación, tratemos de informar lo correcto e informémonos bien para podernos proteger”.

El jefe edilicio aseguró que no sólo la empresa privada, las iglesias, la municipalidad, los obreros, los sindicatos, el sector privado, vendedores y otros entes de la sociedad civil, están trabajando todos juntos en un sólo plan para dar soluciones, lo cual se hará de manera ordenada siempre tomando en cuenta los componentes de bioseguridad, pues asegura que se debe parar la pandemia.

Calidonio exhortó a cada vecino a que la mejor medida contra el Covid19 es tener conciencia, “la Policía Nacional está haciendo un gran esfuerzo, las Fuerzas Armadas y los médicos están haciendo un gran esfuerzo, pero necesitamos la participación de cada uno de los vecinos, pues recordemos que el cambio empieza por uno, no por el vecino, tomemos nuestra responsabilidad, por ello le hago un llamado a todos a ser más responsables”.

TRABAJO EN CONJUNTO

De igual forma el presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, AHM, Mario Canahuati, dijo “creo que es momento oportuno por parte del alcalde poderse reunir y dar a conocer la importancia de trabajar juntos, de ordenarse, de agruparse y tomar así las recomendaciones para trabajar unidos, la empresa privada, iglesia, el gobierno local, nacional y trabajadores para hacerle frente a este virus”.

Aseguró que son tres temas fundamentales tratados en la reunión, como ser la salud, la parte de ayuda humanitaria y la reactivación económica.

Por su parte, la directora de la región Metropolitana de Salud, Lourdes Estrada, indicó que “estamos dispuestos a dar nuestra parte en el tema puntual que nos corresponde, por lo que como Secretaría de Salud dimos a conocer las necesidades puntales, se tiene que articular una serie de instituciones de actores y personas dispuestas en dar la atención en salud y así dar respuesta a la población en el tema de educación, a dónde acudir, qué hacer y qué medidas a tomar”.