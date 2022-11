Gala musical por el 77 aniversario de la Escuela Victoriano López

San Pedro Sula. – La Fundación Filarmónica de San Pedro Sula realizó una gala musical para festejar el 77 aniversario de la Escuela de Música Victoriano López y a la vez rendir homenaje al legado del ilustre Ing. José Francisco Saybe (QDDG), además, reconocer a doce egresados Victoriano López que se destacan a nivel nacional e internacional.

El Concierto de Gala fue ofrecido por la Orquesta Sinfónica Victoriano López, el tenor Marco Matute que llegó desde Nueva York y la Escuela Nacional de Música de Tegucigalpa bajo la dirección del maestro Jorge Luis Banegas, el pasado 17 de noviembre en el Teatro José F. Saybe.

Con este evento se reactivan las actividades culturales, al registrar una importante afluencia de invitados que pudieron disfrutar del programa ofrecido, que estuvo conformado de un repertorio sinfónico con obras como: Prelude, Aragonaise, Itermezzo, Dragón de Alcalá, Toreador, María, Empty chair and empty table, Bring him Home, Por eso tequiero, No puede ser, Nessun Dormas Aus, Abanera, Chnson du toreador, Danse bohemia, entre otras.

Miembros de la junta directiva de la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula que preside Rafael Flores y el directivo Nelson Chinchilla entregaron placa de reconocimiento póstumo a la familia del extinto José Francisco (Chico) Saybe, Emilia Larach Vda. de Saybe, y sus hijos: Javier, Marcela y Melissa Saybe, por todo su aporte valioso a la sociedad sampedrana y a la cultura.

Entre los invitados se destacó Tomás Vaquero, Secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización y Gloria Anarella Vélez, Secretaria de Cultura, Artes y Patrimonio de los Pueblos.

Momento importante de la gala fue la firmó de un convenio de apoyo y colaboración entre la Secretaria de Cultura y la Escuela de Música Victoriano López, mismo que fue rubricado por Anarella Vélez y Rafael Flores.

Durante la celebración se entregó reconocimiento a egresados Victoriano López, que se destacan ya sea como grupo o solitas, entre ellos: Dubis, Josué y Joel Oviedo (Trio Oviedo), Marcela Carolina Fernández (Uremu), Nimrod Rodríguez (Más muisca más esperanza), Oscar David Barahona (Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula), Edgar Daniel Figueroa (Big Band Jazz), Héctor David Aguilar, Ángel Ríos, Rodolfo Antonio Escoto, Angie Licona Paz (Orquesta de Viento Femenina), Francisco Javier Rodríguez, Eder Rivera y Euridice Álvarez (Honduras Project Education), Govanni Leonardo Ávila (Producciones vivaldi) y Juan Manuel Rodríguez (Centro de Estudios Musicales).

Fotos: El Diario HN