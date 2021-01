Hernández entrega Bono de Vida Mejor a 16.909 hogares de 7 municipios de Yoro

El Negrito, Yoro. – El presidente Juan Orlando Hernández entregó este jueves en El Negrito el Bono de Vida Mejor que beneficiará a 16.909 hogares de siete municipios del departamento de Yoro con una inversión de 99.251.365.00 lempiras.

Los 16.909 hogares, de los cuales 11.446 están ubicados en 6 de los 109 municipios afectados directamente por las tormentas Eta y Iota, están recibiendo el bono por emergencia sumando una inversión de 40.970.085.00 lempiras y por bono tradicional 58.281.280.00 lempiras para un total de 99,251.365.00 lempiras.

En el municipio de El Negrito se benefició con el Bono Vida Mejor a 1.698 familias, por un monto de 5.404.660 lempiras.

Se entregaron bonos de manera simultánea en los municipios de El Progreso, Jocón, Morazán, Olanchito, Santa Rita y Yoro.

La entrega del Bono Vida Mejor en el departamento de Yoro tiene como propósito contribuir con la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza a través de la creación de oportunidades, desarrollo de capacidades y competencias en la educación, la salud y la nutrición de las familias en extrema pobreza.

Los beneficiarios de El Negrito agradecieron al presidente Hernández ya que con este incentivo podrán comprar alimentos y medicamentos para ellos y sus familiares.

“Gracias por la Bolsas Solidaria y por este Bono de Vida Mejor que nos están dando; lo gastaré para medicinas, porque me dio covid-19. Este bono es una bendición para nosotros”, dijo María Romero al recibir su beneficio en el evento que se desarrolló en la Escuela Francisca Viuda de Quiroz.

“Mi bono lo gastaré con medicamentos y alimentos para mi hijos. Estamos muy agradecidos con usted, presidente Juan Orlando Hernández, por esta gran ayuda que nos está dando”, expuso la beneficiaria Eva Maldonado.

El alcalde de El Negrito, Delvin Salgado, reconoció que el presidente Hernández ha estado apoyando al municipio en los momentos más difíciles y “eso se lo reconocemos”.

Recordó que el programa Vida Mejor, Mejores Familias y ahora con No Están Solos han sido pilares en el desarrollo del municipio de El Negrito.

Exteriorizó que luego de los daños que dejaron las tormentas Eta y Iota “estamos a un 70 por ciento de reconstrucción en la zona de la aldea de Guaymas e igual en el casco urbano” y “Dios sabía el momento que lo iba a poner a usted, porque el país necesita grandes hombres”

Ejes de construcción

El presidente Hernández dijo que la entrega del bono es un acto de justicia social y que antes del cierre de su Gobierno seguirá impulsando a la micro y pequeña empresa, la reconstrucción calles, puentes y viviendas, porque eso genera empleos masivos en el país.

Acotó que su Administración no descansará hasta que cada familia hondureña viva con dignidad.

“Aquí estamos para decirles que no están solos y que estamos para apoyarles”, subrayó Hernández, al tiempo que exhortó a los ciudadanos a seguir con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio de covid-19.

“Tenemos dos objetivos bien sencillos: uno es ponerle dinerito en la bolsa a los que más lo necesitan y el otro es que le estamos apostando en apoyar al que tiene su pequeño negocio, y con Crédito Solidario y Senprende los vamos a apoyar”, aseguró el mandatario.

Explicó que en esta semana anunció tasas para créditos agrícolas y de vivienda nunca antes vistas, de apenas el 5%.

“Ya inició la cuenta regresiva de este año y yo me habré sentido realizado, alegre, contento, por la oportunidad que Dios me dio de servirle a mi país, si miro que la gente olvidada que yo encontré sigue con los programas de Vida Mejor para alcanzar un mejor nivel de vida a través de la micro y pequeña empresa, a través del campo, y que no me echen para atrás la seguridad que hemos logrado”, apuntó.

Agregó que los que hacen este tipo de transformaciones es la gente que trabaja y “he visto varios cambios que van agarrando ritmo y lo importante será no retroceder”

Hernández pidió que “no olviden que para tener una vida mejor se necesita un buen alcalde, diputados, y el que llegue a la Presidencia que no olvide que me los tenían olvidados. Por eso sepan escoger (en las elecciones primarias del próximo 14 de marzo)”.

Desembolso electrónico

Debido a la pandemia ha tocado readaptarse, por lo que no se puede entregar el bono de la manera tradicional, evitando las aglomeraciones de personas como se hacía antes de la pandemia.

Por lo anterior, el presidente Hernández giró instrucciones para transformar el modelo de pago, a través de un desembolso electrónico, el cual será inmediato para los beneficiados.

Este auxilio será entregado a cada familia participante del programa Vida Mejor en su modalidad Bono.