Inauguran centro de triaje en La Lima

Tegucigalpa.- Con fondos del programa gubernamental Fuerza Honduras y la Alcaldía de La Lima, Cortés, fue inaugurado hoy lunes un moderno centro de triaje para reforzar el combate contra el coronavirus en esa ciudad.

En una conferencia virtual con el presidente Hernández, otras autoridades y miembros de la sociedad civil, el alcalde de La Lima, Santiago Motiño, agradeció al Gobierno por la instalación del centro de triaje en su municipio, que él, dijo, llamará “policlínico”.

El alcalde Motiño expresó al gobernante que desde el inicio de su Gobierno ha seguido “los parámetros de lo que usted desea en cuanto a transparencia”.

“Yo quiero que lo sepa Honduras, que estamos agradecidos con usted y el equipo de trabajo por un total de 12 millones de lempiras que usted ha mandado a La Lima”, dijo el edil.

Aseguró que el lugar donde se instaló el nuevo centro de triaje o policlínico eran unas instalaciones que estaban perdidas y que se acondicionaron con un millón 600 mil lempiras.

Motiño calificó este montaje como “una experiencia buena y de mucha responsabilidad” y detalló que, además de la instalación del centro de asistencia sanitaria, “hemos trabajado en la entrega de bolsas solidarias (de alimentos) con la veeduría social”.

“Hemos trabajado con total transparencia y hemos tenido apoyo de varias empresas”, dijo el alcalde limeño.

La embajada de Estados Unidos hizo un donativo valorado en 20.000 dólares en insumos y productos de bioseguridad para los médicos que “trabajarán en este policlínico y yo le voy a llamar así porque sé que usted me va a ayudar y no me va a soltar de la mano”, dijo el edil al mandatario.

Detalló que con los fondos que el mandatario ha enviado se han contratado 10 médicos, seis licenciadas en enfermería, 10 auxiliares en enfermería y otro personal médico que se necesita para darles el servicio al personal de La Lima y lugares vecinos.

“En este momento no pueden existir fronteras municipales”, dijo el alcalde de La Lima

Los recursos económicos “nosotros los tenemos al dedillo, como a usted le gustaría que los maneje todo mundo”, aseveró Motiño.

Dijo que con el policlínico de La Lima se descongestionarán los hospitales de San Pedro Sula y El Progreso.

Agradecimiento y ejemplo

El presidente Hernández agradeció a todos los que han contribuido al centro de triaje de La Lima, entre ellos empresa privada y la embajada de Estados Unidos.

“Este sistema que estamos montando para la pandemia en buena medida nos va a permitir ir construyendo un sistema de salud más robusto; por tanto, este policlínico debe ser parte del nuevo sistema de salud de Honduras y usted cuente con nuestro respaldo”, le dijo el mandatario al alcalde.

Hernández exhortó a que “lo que han hecho en La Lima y el Valle de Sula sirva de ejemplo para otros alcaldes que apenas están comenzando a armar los centros de triaje”.

Calidad y transparencia

El pastor Joel Gómez, que forma parte de la veeduría social en representación del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), dijo que “hemos comprobado la calidad y transparencia en la administración de los recursos en la municipalidad de La Lima”.

“A veces me localizan para que inmediatamente pueda constatar la transparencia desde los desembolsos y la utilización de los recursos que han sido utilizados durante esta pandemia y puedo dar fe de la transparencia de todo este proceso”, aseguró.

La entrega de los alimentos casa por casa y día con día se ha dado de manera correcta y transparente con el voluntariado de los entes veedores como las iglesias.

“Felicitamos al Gobierno central y municipal por respaldar nuestro trabajo como veedores de entrega de alimentos y las compras de insumos médicos, fármacos y contratación de personal, entre otros”, dijo.

“Se han comprado material e insumos a buenos precios y con calidad en los productos, y no lo digo por quedar bien con nadie”, dijo Gómez.

Aseguró que hay un equipo de 25 personas que trabajan de manera voluntaria con el alcalde.

“Presidente, muchas gracias por poner su mirada en nuestra hermosa ciudad de La Lima, el corazón del Valle de Sula, la ciudad de cielos abiertos, y esperamos anuentemente que esa bendición siga fluyendo”, expresó el pastor.