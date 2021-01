Inauguran primera planta exportadora de vegetales orientales única en Centroamérica

Comayagua. – “Este es un esfuerzo tesonero que se materializa en resultados concretos”, resaltó este miércoles el presidente Juan Orlando Hernández al inaugurar en Comayagua la primera planta exportadora de vegetales orientales D´leite, única en Centroamérica.

“Cómo no me voy a sentir orgulloso cuando escucho que esta planta es única en Centroamérica y muchos hondureños no se dan cuenta de que nosotros somos capaces de hacer cosas que a veces parecen imposibles“, resaltó Hernández.

“Estamos ante el nacimiento de algo muy grande que nos va a beneficiar en diferentes frentes y gracias por hacer que ese sueño que hemos tenido como equipo se convierta en realidad y por ser un ejemplo para Honduras”, remarcó Hernández.

Esta nueva planta tiene como propósito apoyar la reactivación del sistema agroalimentario del país que ha sido afectado por la pandemia de covid-19 y por las tormentas tropicales Eta y Iota.

La inversión de esta planta exportadora de vegetales orientales es de seis millones de lempiras con financiamiento del Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras (FIRSA).

Entre 60 y 80 productores de los departamentos de Comayagua, La Paz, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Atlántida, Intibucá y La Esperanza abastecen a esta planta empacadora.

D´leite un ejemplo para Honduras

Hernández puso de ejemplo a D´leite porque desde que inició a operar en 2009 se ha dedicado a generar ejemplos en la antigua capital de Honduras.

“Por eso -siguió explicando Hernández- tenemos que asegurarnos de que estos ejemplos trasciendan, porque este rubro es de los que más generan empleos en Honduras y ahora lo que más necesita la gente es dinero en sus bolsillos y empleos”.

D´leite realizará pruebas de exportación de aguacate para Málaga (España) y de mazapán para Canadá con el objetivo de abrir mercado y diversificar productos de oferta.

“Lo que se ha hecho aquí es algo muy especial y agradecemos a D´leite, porque nos ha permitido ver materializado lo que para nosotros ha sido un sueño”, aseveró Hernández.

El mandatario adelantó que este año se estarán terminando de remodelar las instalaciones del Centro de Entrenamiento de Desarrollo Agrícola (CEDA), ya que es una escuela de alto rendimiento para formar jóvenes productores.

“Las escuelas de campo son claves”, afirmó Hernández.

Mejor calidad de vida

La gerente general de la empresa D’leite, Zoyla Rodríguez, indicó que “esta planta está hecha con el apoyo e ideales y somos un granito de esta motivación que usted tiene, presidente, con el tema del agro”.

“Por eso tenemos que seguir apoyando a los pequeños productores, para que puedan tener una mejor calidad de vida; ellos piden una oportunidad, se las ha dado y se les ha respetado”, agregó.

“Vamos a crecer porque este país tiene mucho que dar. Esta es una inauguración importante y su visita, presidente Hernández, es importante para que vea lo que usted hace con sus programas”, dijo Rodríguez.

“La economía no se puede cerrar”

Por otra parte, el jefe de Estado recordó que ante el repunte del brote de coronavirus hoy más que nunca el ciudadano hondureño debe cumplir al pie de la letra con las medidas de bioseguridad.

Sin embargo, advirtió que “no podemos volver a cerrar la economía”.

Por lo tanto, exhortó a mantener la prudencia porque de momento “la única ruta que tenemos es comportarnos bien y siguiendo las medidas de bioseguridad”.

Advirtió que el incremento de contagios en San Pedro Sula y Tegucigalpa “es enorme” y “la gente está llegando muy tarde a los triajes”.

Dinero en los bolsillos de los productores

Por otra parte, los productores hondureños aseguraron en el evento que con estas iniciativas del presidente Hernández llega el dinero a sus bolsillos.

“Esto es lo mejor que nos puede estar pasando. Ustedes saben que estamos en el campo y sabemos qué es lo que vamos a mandar a esta empacadora, porque aquí nosotros lo que mandamos es calidad para exportar”, apuntó la productora Lourdes García, quien tiene una parcela de vegetales orientales en Santa Bárbara.

Aseguró que con esta iniciativa del mandatario el dinero llegará el dinero a los bolsillos de los productores hondureños, “porque generamos trabajo para darles a los demás; atrás de mí hay 10 personas que tienen familia”.

“Agradecemos mucho lo que está haciendo el presidente Hernández y espero que nos siga apoyando”, añadió García.

Luis Fernando Mejía, otro de los productores, apuntó que “esta planta es muy importante para nosotros como productores y agradecemos el apoyo de Gobierno que le ha dado a la agricultura, ya que es un pilar de la economía del país”.

Señaló que también ha sido beneficiado con los programas financieros que ofrece la Administración Hernández y “claro que hemos recibido dinero con estos programas”.

El Gobierno del presidente Hernández está apostando por la reactivación del sector agroalimentario del país con el objetivo de mantener una seguridad alimentaria en su población y generación de ingresos con mano de obra calificada.

Datos

– La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), ha apoyado con asistencia técnica en los procesos de certificación en las fincas y en la planta.

– Esta planta fue diseñada por técnicos especialistas de USDA.

– D´leite genera empleo a 115 familias entre personal de empaque, administrativo, de aseo y producción en campo.

Otras voces

“Me parece oportuno darle gracias al presidente Hernández quien tiene sus objetivos claros con el agro y con la atracción de inversiones”.

“Es importante remarcar este esfuerzo de tener acceso a nuevos mercados como Europa”. Juan Ramón Velásquez, director de SENASA

“Si no tuviéramos el apoyo del presidente Hernández no estaría esta planta, aquí está plasmada esta visión y trabajo. Ahora estamos listos para dar ese gran salto en materia de agricultura”.

“Queremos cerrar este 2021 con un sistema agroalimentario fortalecido, pasando de esperanzas a realidades”. Mauricio Guevara, ministro de la SAG