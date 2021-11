 Inician entrega de nombramientos permanentes a trabajadores de salud en San Pedro Sula

San Pedro Sula. – Como reconocimiento a su extraordinaria labor para salvar vidas, el Gobierno entregó este lunes los primeros acuerdos de nombramiento permanente del personal de salud que ha laborado en primera línea durante la pandemia de covid-19 en la costa norte, de casi 10.000 que serán beneficiados a nivel nacional.

En el acto de firma de estos acuerdos de nombramiento, realizado en el Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula, se contó vía Zoom con la participación del mandatario, mientras que de forma presencial estuvieron la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, y otras autoridades.

En esta actividad se entregaron 200 acuerdos, de 1.750 que corresponden a la primera etapa, de casi 10.000 que se darán a trabajadores de la salud en todo el país.

El mandatario expresó a los beneficiados que “reconocemos su labor; han arriesgado a sus familias, sus vidas, y por eso lo considero como un acto de justicia social en favor de miles de personas que están trabajando haciendo frente al covid-19”.

El jefe del Poder Ejecutivo agregó: “Quiero que les digan a todos los que trabajan en este momento que a todos se les va a entregar el acuerdo en las siguientes semanas porque se lo merecen”.

De esta forma el Gobierno de la República da cumplimiento al Decreto Legislativo 47-2020 de fecha 01 de junio de 2020, aprobado por iniciativa del Ejecutivo, donde se establece que el personal de salud que haya participado de forma efectiva en la atención de pacientes infectados por la covid-19 y en acciones preventivas para evitar el contagio del mismo recibirán su nombramiento permanente.

Un gran trabajo

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, expuso que en esa Secretaría “se ha hecho un gran trabajo buscando contrarrestar el covid-19. Ha sido una labor titánica y la reconocemos, en especial ahora que estamos viendo cómo la vacuna está ayudando a combatir la enfermedad”.

“Hoy Honduras solo tiene el 16 % de ocupación hospitalaria y debemos reconocer en eso el trabajo que ustedes han realizado en favor del pueblo hondureño, sacrificando mucho de sus vidas, su salud, y poniendo en riesgo a sus familias”, expuso Flores.

La titular de Salud agregó que “hemos hecho números sobre lo que implica entregar estos acuerdos, y es una gran suma la que se requiere, pero vale el esfuerzo que implica de parte del presidente Hernández para poder cumplir con una promesa que había hecho durante el curso de la pandemia”.

Es importante mencionar que unos 1.750 acuerdos de nombramiento serán los entregados durante la primera etapa, los primeros 200 este lunes en la costa norte y 200 más que serán entregados en Tegucigalpa.

El resto de nombramientos permanentes se irán entregando de forma paulatina en el transcurso de este mes, hasta completar casi 10.000 acuerdos prometidos por el presidente Hernández.

Día de fiesta

El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, calificó la jornada de entrega de acuerdos como un día de fiesta para el rubro de la salud, ya que es un reconocimiento a su gran esfuerzo durante la pandemia.

“Este es un día de fiesta para todos los trabajadores del sector salud”, afirmó.

“Les hago un llamado a los compañeros que todavía no tienen su nombramiento a que no se desesperen, no se pongan tristes, ya que en el transcurso de las semanas y meses ustedes continuarán recibiendo sus acuerdos permanentes, ya que está predestinado que así va a ser”, agregó.

Mientras, la licenciada en enfermería Dulce Cáceres afirmó sentir una gran alegría luego de recibir este acuerdo, algo que significará estabilidad tanto para ella como para su familia.

“Para mí significa una alegría, un reconocimiento de parte del Estado, del presidente Juan Orlando Hernández y de la ministra Flores”, indicó

“Muchos de nosotros tenemos años de estar laborando en calidad de interinato y ya hoy es un sueño hecho realidad tener en nuestras manos un acuerdo permanente “, exteriorizó.

De igual forma mencionó sentirse la enfermera Gladis Gonzáles Franco, quien esbozaba una sonrisa notoria aún con su mascarilla al tener su acuerdo permanente en sus manos.

“Me siento muy feliz por esta bendición porque sé que él Señor puso sus manos en el corazón de los directores y todos los que trabajaron por este gran triunfo que me he ganado”, señaló.

“Dios bendiga la vida de cada uno de ellos (encargados) porque Dios es primero y lo demás llega por añadidura”, comentó.

En reiteradas ocasiones el presidente Hernández ha reconocido la importancia del personal de salud en el manejo de las crisis sanitarias, salvaguardando la vida humana y la conservación de la salud de la población.