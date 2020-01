Irán bombardea con misiles una base aérea de Irak que alberga tropas estadounidenses

La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado la autoría de un ataque con al menos una decena de misiles contra la base aérea de Al Asad en Irak, que alberga fuerzas estadounidenses.

BREAKING VIDEO: Unconfirmed footage showing rockets launched towards a U.S. coalition airbase in Iraq pic.twitter.com/07QcDorunZ

“Esta mañana, valientes combatientes de la Fuerza Aérea del IRGC lanzaron la exitosa Operación Mártir Soleimani, con el código ‘Oh Zahra’ al disparar decenas de misiles tierra-tierra sobre la base de las fuerzas terroristas e invasoras de EE.UU.”, señaló el medio estatal de noticias iraní, ISNA.

#BREAKING: According to #IRGC (#Iran‘s Islamic Revolutionary Guard Corps), its Aerospace Force assisted by #PMU‘s Kataib Hezbollah has launched 9 ballistic missiles and multiple unguided rockets at Ain Al-Asad Air Base in #Iraq during Operation #Soleimani. pic.twitter.com/b1O8tgpi0Q

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 7, 2020