Joe Biden anunciará sanciones a funcionarios extranjeros señalados de corrupción con motivo de la Cumbre Democrática

Al evento asistirán 110 participantes, pero no han sido invitados Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Haití.

Por corrupción y abusos de derechos humanos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará sanciones a funcionarios extranjeros, esto según información que han brindado medios digitales de Guatemala basados en información emitida por el periódico Wall Street Journal (WSJ).

Según detalla el medio digital “Soy 502” de Noticias Guatemala, la publicación de WSJ explica que también se instará a otras Naciones a unirse a su campaña de presión para que impongan medidas similares, previo a la próxima Cumbre por la Democracia que se realizará el 9 y 10 de diciembre, la cual tiene por objetivo ayudar a detener el retroceso democrático y la erosión de los derechos y libertades en todo el mundo.

“Estados Unidos impondrá una serie de sanciones la próxima semana con motivo de la Cumbre de EE.UU. por la Democracia, dirigidas a personas involucradas en actos de corrupción, abusos graves a los derechos humanos y que socavan la democracia, entre otros”, dice WSJ que expresó el viernes pasado un portavoz del Departamento del Tesoro.

Otra publicación del Diario La Hora, de Guatemala, explica que WSJ dice que funcionarios de la Casa Blanca ven las sanciones como una herramienta importante en los esfuerzos de la administración Biden para desencadenar lo que llama una renovación demócrata en todo el mundo.

“La administración también ha dicho que daría prioridad a asegurar una acción internacional coordinada como fundamental para garantizar que las sanciones sean efectivas”, apunta el WSJ.

Asimismo, destacan que Estados Unidos impondrá sanciones bajo una variedad de maneras, incluyendo las del tipo Global Magnitsky.

Según revela la publicación de WSJ el portavoz del Departamento del Tesoro también informó que Biden anunciará propuestas diseñadas para cerrar las lagunas que permiten a los funcionarios corruptos explotar el mercado inmobiliario y abordar las brechas en la red de transparencia corporativa que permiten que florezca la corrupción y que los ingresos ilícitos fluyan hacia Estados Unidos.

“El Tesoro tomará una serie de acciones para designar a las personas que participan en actividades malignas que socavan la democracia y las instituciones democráticas en todo el mundo, incluida la corrupción, la represión, el crimen organizado y graves abusos contra los derechos humanos”, dice WSJ que expresó el vocero.

Honduras entre países no invitados a la Cumbre Democrática

Según la agencia de noticias EFE, Juan González, el principal asesor para Latinoamérica del presidente Biden, informó que Estados Unidos no ha invitado a participar de la Cumbre Democrática a Honduras, El Salvador y Guatemala, porque aun considera que son países democráticos que afrontan “algunos desafíos”.

En la lista de invitados figuran aliados de todo el mundo que Estados Unidos considera países democráticos, entre ellos naciones europeas como España y Francia, pasado por Fiyi, Israel, Pakistán o Papúa Nueva Guinea.

Algunos de los invitados de Latinoamérica son Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, México, Ecuador, República Dominicana, Perú, Paraguay y Uruguay; y no están Bolivia, Venezuela, Cuba o Nicaragua, aparte de Honduras, Guatemala y El Salvador, entre otros.

González mencionó que algunas de las Naciones que no participarán “puede que sean democráticas, pero tienen actividades muy inquietantes”, que han llevado a EE.UU. a excluirlas.

Sobre la exclusión de El Salvador, González precisó que el país tiene un populismo “confuso con un mandato para cambiar las instituciones democráticas que las ha socavado, incluyendo el uso del Legislativo con el envío de soldados armados a la Asamblea Legislativa”.

En el caso de El Salvador hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos ha cuestionado que El Salvador sigue el libreto de países totalitarios y dictatoriales como Venezuela y Nicaragua al haber destituido de forma inconstitucional a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, al fiscal general y depurar el Órgano Judicial para sacudirse a los jueces que no comulgan con sus ideas y políticas.

“Obviamente Cuba no está invitada, Nicaragua no está invitada, obviamente Nicolás Maduro no lo está, pero Juan Guaidó sí, aunque al mismo tiempo, saben, hay democracias que creo que afrontan algunos retos en lugares como Guatemala, Honduras y El Salvador”, agregó González.

El funcionario no quiso adelantarse a Biden a la hora de anticipar posibles compromisos que salgan de la Cumbre, aunque afirmó que la intención es movilizar recursos para, por ejemplo, “defender a los periodistas”, que son objeto frecuente de ataques judiciales única y exclusivamente por informar.

Por lo que, “se va a buscar la forma de expandir el apoyo al trabajo de los periodistas”, reveló González, quien añadió que del encuentro saldrán otras iniciativas para respaldar a la sociedad civil.

Sobre la manera en que esos compromisos se materializarán, el responsable estadounidense adelantó que EE.UU. invitará el próximo año a la cumbre presencial a aquellos que cumplan con las promesas que salgan de la reunión de la próxima semana.

Con información de EFE