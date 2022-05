JOH se declara inocente de acusaciones de narcotráfico en corte de Nueva York

Toda la información será entregada a la defensa en 60 días y ya se programó la nueva audiencia para el próximo 28 de septiembre. El juez Kevin Castel fijó la fecha preliminar del juicio para el 17 de enero de 2023.

En una declaración a Univision antes de la audiencia, el abogado de Hernández, Raymond Colón, se quejó de las condiciones de la cárcel y el “trato inhumano y psicológicamente dañino” [a Hernández]… como si fuera un prisionero de guerra; en lugar de un ex jefe de Estado”. También dijo que Hernández no tiene comunicación con su familia o su abogado, y que no se le permite una dieta Kosher.