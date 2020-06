John Cusack denuncia que policías lo agredieron cuando filmaba manifestación por muerte de George Floyd

El actor John Cusack, protagonista del filme “Serendipity” y “2012”, entre muchos otros, denunció a través de sus redes sociales que policías lo agredieron cuando filmaba el ambiente durante las manifestaciones, en la ciudad de Chicago, para repudiar la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd.

Cusack logró capturar en un corto y borroso video el momento en que los agentes le gritan: “te tienes que ir, ¡lárgate, vamos!”. Él respondió: “¡está bien, me voy, está bien!”.

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike.

Ahhm herea the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v

— John Cusack (@johncusack) May 31, 2020