Las 15 estrellas a seguir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Los Juegos Olímpicos son la cita más importante para los deportistas. La oportunidad de consagrarse y entrar en el Olimpo. De sumar medallas y añadir piezas sus palmarés. La oportunidad de demostrar cuatro años de trabajo y esfuerzo. En Tokio, muchos nombre propios continuarán agrandando sus figuras. Los focos seguirán a varios de ellos, a los que no podemos perder de vista.

Sin duda el gran nombre propio de estos Juegos. La pequeña gimnasta estadounidense, con su 1.42 de estatura, aspira a cerrar una nueva actuación estelar como ya hiciera en Río, donde sumó cuatro oros y un bronce. Entonces se tomó un pequeño break para volver con más fuerza y superó un nuevo récord en los Mundiales, alcanzando las 25 medallas -19 de oro- y superando a Vitaly Scherbo. Es ya la gimnasta más laureada de la historia.

El pasado mes de mayo sorprendió ejecutando un Yurchenko con doble mortal carpado, durante un entrenamiento. Un salto que nunca había ejecutado una mujer.Katie Ledecky, natación, Estados Unidos.

Thank you for watching