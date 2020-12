Limpieza en colonias de La Lima requiere botaderos para evacuar más rápido el lodo y los desechos

La Lima, Cortés. – Doña Roxana Brizuela, vecina de la Residencial Oro Verde, de La Lima, ha sufrido las inundaciones por las tormentas tropicales Iota e Eta, y en ambas contó con la ayuda del Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández para la limpieza del sector, pero hoy clama para que se encuentren más zonas que sirvan como botaderos para sacar los desechos de una manera más rápida.

Los botaderos deben ser ubicados o focalizados por las alcaldías, debido a que se requieren procesos de certificación ambientales y autorizaciones para depositar los desechos.

Como doña Roxana, hay cientos de habitantes de las colonias San Juan, Zona Americana, La Paz y Oro Verde que esperan que la maquinaria pueda sacar los desechos que salieron de las casas y que se encuentran amontonados en las calles después de que el Gobierno hizo la limpieza.

“Hemos contado con el apoyo del Gobierno y lo agradecemos”, dijo, Brizuela, quien había terminado de limpiar su hogar junto a Marco Rubio un vecino que vive a la par.

“La maquinaria aquí está y ha limpiado las calles, pero no puede retirar la basura mientras no hayan más botaderos, porque las volquetas no pueden sacar la basura si no hay dónde ir a dejarla”, indicó Brizuela, una vecina de la Residencial Oro Verde que en su primera etapa ya recibió la intervención de la Operación No Están Solos al despejar las vías principales de acceso.

Más maquinaria

Marco Rubio vive a la par de Brizuela y luego de haber trabajado en la última etapa de limpieza de su vivienda expresó que “es bueno contar con la ayuda del Gobierno, la hemos tenido en todo momento y lo agradecemos, pero necesitamos ahora que se lleven la basura y para eso se necesita más maquinaria y botaderos”.

Rubio afirmó que “la maquinaria llegó aquí desde la primera inundación y dejó limpio; luego vino la siguiente y han regresado y despejaron las calles, pero se necesitan más botaderos para que venga más maquinaria a llevarse los desechos, que ya tiran mal olor y pueden resultar peligrosos para la salud”.

Rubio y Brizuela viven en la parte más alta de la Residencial Oro Verde, donde la inundación alcanzó hasta la mitad de la altura de las viviendas.

Intervención rápida

La limpieza en el municipio de La Lima avanza a paso seguro, pero se requiere que la Alcaldía focalice los botaderos para continuar con la evacuación de desechos que han sacado los residentes de diferentes colonias, indicó el ingeniero, William Dox, quien forma parte de la Operación No Están Solos que encabeza el presidente Hernández.

Dox afirmó que sólo de la Residencial Oro Verde se han sacado “más de 700 metros cúbicos de desechos y lodo por semana; sin embargo, el proceso se ha visto retrasado al no contar con más botaderos disponibles para agilizar las labores”.

“Avanzamos lo más rápido que podemos; estamos sacando cientos de metros cúbicos a la semana de cada colonia, pero nos hemos encontrado con el cuello de botella en los botaderos, porque a veces hay hasta 30 volquetas en fila para botar desechos”, manifestó Dox, quien supervisaba las labores en la Residencial Oro Verde.

También expuso que “la gente en su mayoría ha limpiado las viviendas y ya teníamos despejadas las calles, pero ahora hay varios promontorios a la espera que podamos llevarlos a los botaderos”.

La Operación No Están Solos trabaja con más de 230 máquinas para el proceso de limpieza de colonias en el Valle de Sula; sin embargo, se busca aumentar el número de equipo a 500 para acelerar el proceso de limpieza de accesos a las colonias y botar los desechos que han sacado los vecinos de sus hogares.