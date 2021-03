Migrantes retornados que han decidido ser microempresarios reciben capital semilla

San Pedro Sula. – En el marco de ejecución del proyecto “Yo emprendo en mi tierra con Senprende“, el Gobierno entregó este jueves capital semilla a migrantes retornados que han decidido ser microempresarios y emprendedores.

Además, en la actividad el programa presidencial Crédito Solidario entregó 226 cheques a nuevos emprendedores, por un monto de 4,5 millones de lempiras.

El proyecto en apoyo a los migrantes es parte de la iniciativa Honduras Se Levanta, con el respaldo de la Mesa de Trabajo Mipyme integrada por el Gobierno central, empresa privada y el sector social de la economía.

La designada presidencial María Antonia Rivera, quien encabezó la entrega de la ayuda, explicó que “lo que buscamos es concientizar a los hondureños que tratan de migrar fuera del país, de que esa no es la solución. Quedémonos acá y trabajemos en conjunto con el Gobierno”.

Además, dijo que el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende) ayuda a todo aquel emprendedor que requiera un crédito solidario para invertir en su negocio.

Dicho programa atiende a 600 personas, beneficiarios directos, y más de 3.000 beneficiarios indirectos, en San Pedro Sula y otros municipios del departamento de Cortés.

“Hemos estado trabajando en conocer más de cada migrante; si son afectados por los huracanes, tenemos el programa Vida Mejor, los bonos, y aquí el punto es trabajar en conjunto, Gobierno y emprendedores”, añadió la designada presidencial.

Por su parte, el ministro para la Promoción de Inversiones de Honduras, Luis Mata, declaró que “este es el año de todos aquellos emprendedores que quieren salir adelante. A través de Senprende, del Centro de Desarrollo Empresarial, Crédito Solidario y Ciudad Mujer, el Gobierno de la República está invirtiendo 7.000 millones de lempiras este año”.

“Hoy, aquí se están invirtiendo 4,5 millones de lempiras en préstamos a más de 160 personas y en capital semilla a hondureños en calidad de migrantes retornados; esto permite reactivar la economía de sus empresas, de sus negocitos”, manifestó Mata.

El Gobierno central ha definido líneas de acción en las que todo emprendedor, microempresas y sector de la economía social son prioridad para la economía del país.

Un sueño hecho realidad

Moisés Pérez, uno de los migrantes retornados que es beneficiario de capital semilla, explicó que quiere emprender con una barbería.

“Me fui porque soy de bajos recursos, pero sufrí una desgracia: me secuestraron y me dispararon en mi ojo y lo perdí. En este momento puedo cumplir mi sueño de tener mi propia barbería con la ayuda que me está brindando el Gobierno”, dijo Pérez.

Luis Alberto Reyes, otro migrante retornado que recibió capital semilla, expresó que emprenderá en cocina, sacándole provecho a sus dotes culinarias.

“Yo me fui porque por redes sociales me encontré un amigo que me dijo que me fuera y que él me iba a ayudar. A la hora de la hora se desapareció y me dejó solo. Fue muy triste. Irse en esa caravana no me gustó”, enfatizó Reyes.

“Gracias a Dios que el Gobierno me tomó en cuenta, y lo primero que voy a hacer es ayudar a mi familia; gracias señor presidente, gracias”, finalizó diciendo.

“Sí nos podemos levantar”

David Fernández, también migrante retornado y beneficiario, mencionó que decidió emigrar por la situación económica que vivía; sin embargo, al regreso se encontró con que “aquí sí nos podemos levantar y que este es el país donde podemos tener muchas bendiciones”.

“Todo lo que viene es de bendición para aquellas personas que quieren emprender un proyecto, que quieren levantarse; que venga el presidente o quien sea, y que dé un aporte, es realmente de agradecer”, añadió Fernández.

Como punto final, las autoridades realizaron un corte de cinta inaugural, junto a los nuevos emprendedores, como acto simbólico de la entrega de quioscos e insumos de producción que serán utilizados por los beneficiados con los préstamos solidarios y el capital semilla.