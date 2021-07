Multan a Amazon con 887 millones de dólares bajo la ley de protección de datos de la UE

Photo Credit To Foto: Reuters

Amazon recibió una multa de 887 millones de dólares (746 millones de euros), por parte de la Comisión Nacional de Protección de Datos de Luxemburgo, de acuerdo a una presentación de valores revelada por la compañía este 30 de julio, debido a incumplimientos de las políticas de protección de datos.

El regulador de privacidad de la Unión Europea multó a la gigante estadounidense hace dos semanas, según reportes. La sanción incluye una orden para revisar ciertas prácticas comerciales de la compañía.

La empresa fundada por el magnate Jeff Bezos declaró que la decisión, la mayor multa jamás impuesta bajo la ley de protección de datos de la UE, carece de fundamento y que la apelará en los tribunales.

“La prioridad principal es preservar la seguridad de la información de nuestros clientes y su confianza en nosotros. En este caso, no ha habido una brecha de seguridad y no se ha expuesto ningún dato de clientes a terceros. Estos hechos están fuera de toda duda. Estamos totalmente en desacuerdo con el fallo y tenemos la intención de apelar. La decisión de la CNPD se basa en interpretaciones subjetivas y no probadas de la ley de privacidad europea, y la multa propuesta es totalmente desproporcionada incluso con esa interpretación”, explicó Amazon en un comunicado.

De acuerdo con lo explicado por la gigante de las ventas en línea a medios internacionales, esta ha cooperado con las autoridades de protección de datos de Luxemburgo, por lo cual no están de acuerdo con la resolución. Apuntan que la decisión se basa en leyes de áreas donde no se han realizado recomendaciones formales por parte de las autoridades.