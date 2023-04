Murió el actor Andrés García a los 81 años

Andrés García, el galán de películas y telenovelas, murió este 4 de abril a los 81 años tras estar delicado de salud y luego de una neumonía bacteriana que lo llevó a estar hospitalizado. De acuerdo con su esposa Margarita Portillo, durante la estadía del actor en el hospital se detectó que presentaba una sobredosis de drogas.

La muerte del actor de origen dominicano que residía en Acapulco fue lamentada por Anahí, quien era cercana al actor.

“No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Se que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, Mi adorado Andrés”, publicó la cantante

En noviembre la salud del actor se empezó a deteriorar. El propio Andrés García en un video en su canal de YouTube había informado que se encontraba un poco delicado tras haber sufrido una caída en su casa a raíz de problemas por la cirrosis que padecía.

Debido a esta caída tuvo que permanecer en cama algunos días para recuperarse. Sin embargo, a mediados de noviembre fue hospitalizado y las alarmas se encendieron cuando se filtraron unas fotografías de él en una ambulancia y con oxígeno.

En uno de sus videos en YouTube, García reveló que le había sido diagnosticada cirrosis hepática, por lo que llamó a sus seguidores a cuidarse y también confesó que ello no lo mantenía de buen humor.

“Me acaba de dar cirrosis hepática y créanme que no es agradable. Mi mujer Margarita me aguanta pues todas las pen… que hago, porque, a causa de lo mal que me siento, no tengo buen humor, aunque nunca he presumido de tenerlo”, dijo en ese entonces Andrés García.

En entrevistas a medios, la esposa del actor había dicho que estaba preocupada por su salud y reveló que durante su hospitalización tras realizarse un antidoping había dado positivo a cocaína.

Días antes de su fallecimiento, Leonardo García, uno de los hijos del actor, aseguró que su padre enfrentaba “la batalla más grande que ha tenido” que era su salud, la cual se había deteriorado debido a su edad y a diversas enfermedades.

Aseguró que desde hace tiempo estaba preocupado por el estado “de salud real” de su padre al señalar que su actual esposa no les compartía la información completa y tampoco podían verlo cuando estaba con ella.