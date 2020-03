Operación Honduras Solidaria para entrega de alimentos inicia mañana miércoles

Tegucigalpa. El presidente Juan Orlando Hernández anunció el arranque de la Operación Honduras Solidaria que se realizará a partir de mañana miércoles 25 de marzo en Tegucigalpa y que también abarcará las ciudades de San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba.

El mandatario, en comparecencia de prensa en Casa Presidencial, indicó anoche que este programa favorecerá a 800.000 familias, con igual número de suministros de alimentos para unos 3.2 millones de hondureños.

La entrega de los alimentos se realizará en dos entregas quincenales.

A continuación el mensaje del presidente de la República:

OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

Estamos listos para la operación de entrega de alimentos más grande.

La entrega se hará de la siguiente manera:

1. Son 800,000 suministros de alimentos para la población más afectada de todo el país, que utilizada por una familia de cinco personas, de manera optimizada, les podrá alimentar durante 30 días en dos suministros quincenales.

2. Estas 800,000 suministros alimentarán a más 3.2 millones de personas en todo el país.

Los suministros consisten en alimentos no perecederos y productos de higiene jabón para lavar ropa, jabón líquido, 4 unidades de gel antibacterial, 4 mascarillas por familia.

3. Iniciamos la distribución pasado mañana, este miércoles 25 de marzo en Tegucigalpa.

4. La distribución inicia en Colonia Los Pinos a la 8:00 de la mañana y es una labor que será realizada con la logística de las Fuerzas Armadas y el acompañamiento de la Policía Nacional.

Con el fin de evitar se genere aglomeración de personas durante la entrega, se entregarán los suministros de alimentos, casa a casa, puerta a puerta.

Por ello no es necesario que las familias salgan de su casa, los alimentos se entregaran en sus manos, en sus casas y de esa manera evitamos la aglomeración de personas. El que no este en su casa, no recibirá el beneficio y si se acumulan las personas, se detendrá de inmediato el proceso.

Es indispensable que las familias tengan a mano su cédula de identidad para poder realizar la entrega de alimentos en orden y de manera transparente.

6. En cada zona de entrega y durante el proceso de la misma, se establecerá toque de queda absoluto, en la colonia o barrio a intervenir, para garantizar la seguridad sanitaria de la población. Teniendo sus alimentos, no es necesario salir de casa y en ese sentido, repetimos lo que hemos venido diciendo:

HONDURAS QUEDATE EN CASA.

8. Para el resto de las intervenciones de la entrega de suministro solidario, se realizará el comunicado respectivo por parte del equipo responsable, quien anunciará la colonia o barrio a intervenir y girará las instrucciones correspondientes.

9. Por el momento las ciudades a intervenir en una primera fase son:

– Distrito Central

– San Pedro Sula

– Choluteca

– La Ceiba.

Agradecemos de ante mano el acompañamiento de FOPRIDEH, FONAC y las iglesias para garantizar la transparencia y la neutralidad en el proceso.

Nadie pueda acaparar, nadie puede hacer política. El coronavirus no distingue, ni discrimina por colores políticos y esta es una operación por Honduras. Todos somos Honduras.

Con el apoyo de las guías de familia podremos identificar a los adultos mayores quienes son los más vulnerables ante esta pandemia para una atención especial que ha iniciado el día de hoy en 90 municipios.

Mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, organismos que colaborarán como veedores, por su invaluable apoyo que ya han iniciado la fase previa de esta operación.

A los empresarios que también han contribuido con el suministro de alimentos, incluyendo a los pequeños y medianos empresarios pero con un gran corazón un gran corazón.

Compatriotas, no están solos, estamos unidos, estamos con ustedes. Que no les invada la desesperación.

Que Dios bendiga a Honduras.