Osmel Sousa deja de dirigir Miss Universe Argentina

Ellamado “zar de la belleza” estuvo dos años a cargo de la preparación de las concursantes al Miss Universe del país sudamericano mientras ha mostrado interés de hacerse cargo de la franquicia puertorriqueña

El cubano-venezolano Osmel Sousa, conocido como el “zar de la belleza”, indicó que dejó de estar a cargo de la franquicia de Miss Universe Argentina, la cual encabezó y dirigió desde el 2019.

El anuncio lo hizo en una entrevista publicada en la página de YouTube de la periodista dominicana Lourdes Stephen, quien es animadora del programa “Sal y Pimienta” de Univisión. Durante unos 20 minutos, Souza habló sobre su vida, el pasado concurso de Miss Universe 2020, así como de los certámenes de belleza y las razones por las cuáles no trabajará más con Miss Argentina.

“Te voy a dar una primicia. Yo no voy a hacer más a Argentina”, indicó Souza con semblante serio. “Eso lo decidí ayer y dije ‘yo no voy a hacer más Miss Argentina’. Primero porque en Argentina no hay cultura de reinas de belleza. Cuando tú le decías a las muchachas ‘esto es para el concurso de Miss Universo’ decían ‘¿qué? ¿qué es eso?’. No tienen ni idea. A duras penas yo conseguí, no sé si 15, un grupo pequeño de muchachas, por ahí, como pude. Todo fue una tragedia para hacer el concurso”.

