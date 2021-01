Para contener la pandemia: Salud constata en centros de triaje aumento de casos de covid-19 en la zona norte

San Pedro Sula. – En el marco de la operación presidencial Todos Contra el Covid, autoridades de la Secretaría de Salud realizaron este martes un recorrido por los centros de triaje del Infop y Expocentro de San Pedro Sula para constatar el aumento de atenciones al día y con esto crear una nueva hoja de ruta para contener la pandemia.



“En los triajes de San Pedro Sula se han fortalecido la toma de muestras PCR-TR y de antígeno, para posteriormente darle el medicamento indicado a las personas que acuden a estos centros”, detalló el subsecretario de Salud, Roberto Cosenza.

El viceministro, encargado de la emergencia por la pandemia de covid-19 en la zona norte del país, realizó las visitas junto a jefes y directores de salud encargados del funcionamiento óptimo de estos centros médicos, los cuales se han fortalecido con insumos y recurso humano.

“Estamos en esta lucha constante, donde todos los hondureños debemos ser conscientes de que estamos en una pandemia a nivel mundial, donde en todos los países se tiene un ascenso de pacientes con covid-19 y Honduras no es la excepción”, apuntó Cosenza.

La positividad en ambos centros de triaje oscila entre el 50% y el 70% de pruebas tomadas al día.

El viceministro de Salud advirtió a los hondureños que el uso de mascarilla tiene que ser vital, así como el distanciamiento social, y que no se deben tener ningún tipo reuniones donde existan aglomeraciones.

Agregó que “esto es una responsabilidad compartida, donde debemos salvaguardar nuestras vidas, amigos y vecinos, para evitar que más personas sigan falleciendo a causa de esta terrible enfermedad”.

Detener la cadena de contagio

Mientras realizaba el recorrido por los centros de triaje de la capital industrial, la jefa de la Región Metropolitana de San Pedro Sula, Lesbia Villatoro, dijo que “se está priorizando el primer nivel de atención, ya que desde allí podemos hacer la contención con aquellos pacientes que tienen síntomas leves y poder detener la cadena de contagios”.

Agradecimiento por atención

Mientras esperaba en la sala estabilizadora del centro de triaje del Infop, Blanca Lidia Mejía, procedente de Cofradía (Cortés), manifestó: “Yo tengo 63 años y caí enferma desde el 22 de diciembre, pero me trajeron al triaje, donde todos los médicos y enfermeras me atendieron muy bien; además agradezco que me dieron medicamentos y todo lo que necesité”.

“Agradezco al señor presidente Juan Orlando Hernández, porque él se ha preocupado por la gente humilde y no tenemos ninguna queja”, agregó.

“Los doctores me han tratado bien, súper atentos, todo bien ordenado y no tengo nada por lo que deba quejarme”, enfatizó Cindy García, vecina de la colonia Bográn de San Pedro Sula.

“Hemos tenido una atención excelente y rápida; trajimos una paciente complicada y los doctores actuaron rápido. La verdad, no me puedo quejar”, destacó Claudia Polanco, procedente de Choloma.

Importante

Actualmente, San Pedro Sula cuenta con tres centros de triaje, ubicados en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, el Infop y en Expocentro, atendidos de lunes a domingo en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.