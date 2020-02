Parque industrial San Juan Innovation Park generará 2.500 nuevos empleos

Choloma, Cortés.- Este martes fue inaugurado el parque industrial San Juan Innovation Park, ubicado en Choloma, Cortés, en el que se invertirán 240 millones de dólares y generará 2.500 empleos en la primera fase.

El parque, del Grupo Elcatex, tiene 136 manzanas (85 hectáreas) y un área total proyectada de construcción equivalente a 350.000 metros cuadrados, con una inversión total de 600 a 700 millones de dólares en su etapa final; existe una proyección de 15.000 nuevos empleos, inversión privada en generación de energía de 57megavatios y es un parque inteligente con tecnología de punta.

Además, el complejo es respetuoso con el entorno, contará con un centro de atención de Teletón para sus colaboradores, cuyo convenio se firmó durante el acto inaugural, y en el futuro tendrá una universidad corporativa.

Amplia visión empresarial

El CEO del Grupo Elcatex, Jesús Canahuati, hizo una exposición de lo que se busca con esta innovadora empresa.

“Esta es una visión empresarial donde los resultados económicos son importantes, pero si no nos preocupamos por el entorno y las personas que trabajan con nosotros entonces en realidad somos cortoplacistas. Tenemos que ser emprendedores y ver mucho más adelante”, expresó.

Canahuati aseguró que desde hace cinco años vienen hablando con el presidente Hernández de esta nueva forma de hacer negocios, “donde hay integración de beneficios sociales, que van desde vivienda para los colaboradores, pero además cuidar el entorno”.

“Yo les garantizo a los empresarios que esta innovadora forma de hacer negocios tendrá resultados exitosos”, aseveró Canahuati.

Reveló que “en este momento nosotros estamos trabajando con tres nuevas patentes internacionales que van a cambiar la forma de hacer las prendas de vestir, el textil”.

El empresario dijo que esa nueva tecnología no solo va a abaratar los costos de producción, sino que también es amigable con el medio ambiente.

“El mundo solo es uno y hay que cuidarlo”, dijo, y anunció que “emprenderemos en una universidad corporativa que dará la oportunidad a esas mentes brillantes que tenemos en nuestras instituciones para que lleguen a ese nivel y perfil que ocupamos, y le haremos la competencia a las universidades locales, porque la competencia es sana”.

Canahuati dijo que se están inaugurando “proyectos excepcionales” en Honduras y adelantó que se avizoran muchos más en el mundo automotriz.

El negativismo quedó atrás

El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, participó en la inauguración destacanado: “Siento una mixtura de sentimientos cuando miro hacia atrás y miro aquel negativismo de 2010, 11, 12 y 13, que decía mucha gente: ‘no se puede, esto está perdido’, y lo que ocurre hoy me llena de alegría”, dijo el mandatario al conocer los alcances de San Juan Innovation Park.

Añadió que “le decía a Mario (Canahuati) al oído: es impresionante cómo hay una hoja de ruta y visión clara” en este proyecto.

Hernández recordó que un grupo de empresarios lo convenció para formar un grupo que se llamara 20/20 “y que proyectáramos seis sectores de la economía, y los mismos negativos de siempre dijeron que no se podía, eso no va a funcionar, y le ponían un pero y otro”.

El contacto con Nike

El mandatario rememoró además que “Jesús (Canahuati) me invitó a que fuéramos a Copenhague a una cumbre del mundo de la maquila y fuimos allá. Estando allá, aquí en Honduras los que siempre dicen que no se puede, los negativos los perezosos, los que irritan, los tóxicos como les llaman los muchachos ahora, sacaron unos memes y me ponían a mí en una pasarela desfilando.”

“En ese momento hicimos conexiones impresionantes. Aquí está la gente del grupo Kattán; la semana pasada estuvimos allá iniciando el proyecto de esa famosa arena que va a ser la más grande instalación que tendrá Nike en América Latina, producto de esa visita” a Copenhague, recalcó.

“Me alegra que cuando se habla de Honduras se habla de todo esto que ha puesto el Grupo Elcatex. Ahora les digo a aquellos que decían que no: ¿verdad que sí se podía? Y lo voy a seguir diciendo porque tenemos que rebasar la toxicidad y la negatividad que a veces nos detiene y nos quita la esperanza”, dijo.

El mandatario detalló que “solo este año a raíz de las zonas libres estamos hablando de 15.000 empleos nuevos, 15.000 familias que van a tener su ingreso, y quiero reconocer los avances en vivienda; ya son 25.000 viviendas nuevas construidas, parte de lo que hablamos con el grupo 20/20 y de trabajar con la banca y las cooperativas”.

Alivio de deuda

El presidente Hernández además reconoció y felicitó el apoyo del Grupo Elcatex para que los empleados tengan acceso a vivienda y a la Ley de Alivio de Deuda que él impulsa, entre otros beneficios.

“Ya son 7.000 de 10.000 empleados de Elcatex los que ya hicieron uso de la Ley de Alivio de Deuda. Así se pegan botones”, dijo.

El mandatario hizo un nuevo llamado a los que aún no brindan ese beneficio de alivio a los trabajadores pues “el alto endeudamiento asfixia a la gente”.

“Quiero aprovechar para decirle a los bancos que aún no han entrado en la dinámica, a las cooperativas y a los empresarios que aún no han remitido a su jefe de personal, a sus administradores, que lo hagan. Miren lo que ocurrió en Chile: hay mucha desigualdad”, manifestó.

“Tenemos que hacer este esfuerzo por los trabajadores de Honduras; yo se los pido de todo corazón, es un acto de justicia”, insistió.

El gobernante pidió a los empresarios de los medios de comunicación que le apoyen a trasmitir este mensaje.

Ley de Zonas Libres



Hernández también entregó al presidente de la Asociación de Maquiladores de Honduras, Mario Canahuati, las reformas que amplían los beneficios de la Ley de Zonas Libres publicadas recientemente en el Diario Oficial La Gaceta.

Y reconoció que si no se hubiesen sentado a dialogar “nada de eso hubiese sido posible”.

Hernández relató que “hay un líder espiritual hondureño que me compartió un libro, donde se desarrollan pasajes de la Biblia, y en Proverbios 10:26 él hace la siguiente reflexión: ‘existen las personas que no quieren que nada bueno se haga; esos son los negativos al extremo, los haraganes, los que miran la mitad vacía del vaso, los que cuando brilla el sol miran oscuro. Esos, como el humo que irrita los ojos, esos son el vinagre que pica los dientes, el negativo, el haragán’. Yo le agrego: el tóxico. Tenemos que dejarlo a un lado, de todo hay en la viña del Señor, pero este país está para cosas grandes”.

Colaboradores beneficiados

En el evento hubo testimonios de colaboradores de este grupo maquilador que relataron cómo gracias a la alianza entre la empresa y el Gobierno adquirieron su vivienda y también lograron el beneficio de alivio de deuda.

“Yo tenía deudas con casas comerciales y bancos y gracias al Grupo Elcatex y a su alianza con el presidente y el programa de consolidación de deudas me ayudaron y ahora puedo vivir una vida mucho mejor y gozo de ese beneficio”, dijo Melvin Rojas.

Centro de atención Teletón

En este nuevo parque industrial también habrá un centro de atención Teletón, cuyo convenio se firmó durante el evento, con el mandatario como testigo de honor .

Sebastián Pastor, vicepresidente de la Fundación Teletón, dijo que este fue el sueño del extinto presidente de esa institución, Rafael Ferrari.

“Hoy con mucha satisfacción honramos el legado de uno de los mejores hijos que ha tenido Honduras, don Rafael Ferrari; firmamos esta alianza con Elcatex, uno de los sueños de don Rafael”, manifestó Pastor.

Además, agradeció al mandatario por el apoyo decidido a la Fundación. “Gracias, presidente”, dijo Pastor.

El centro Teletón estará dentro del espacio físico de San Juan Innovation Park.