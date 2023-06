Peso Pluma aclara que su música no es para niños y critica a ‘padres irresponsables’ por dejar que la escuchen

Luego de que se conoció la noticia de que un menor de tan solo 11 años se suicidó luego de que sus padres lo castigaran y le prohibieran escuchar música de Peso Pluma, el cantante se pronunció al respectó y enfatizó que su música no es para niños.

Fue a través de su cuenta de Twitter en donde el intérprete de corridos tumbados emitió un breve comunicado en donde aseguró que en caso de querer hacer música para niños, ya habría incursionado en ese género.

“Mi música no es para niños, si quisiera hacer música para niños, ya lo hubiese hecho pero no es así, mis canciones no son baladas infantiles, jamás lo serán, si hay niños coreando mis canciones es por irresponsabilidad de los padres, ellos son los que permiten que mi música llegue a ellos”.

“Y yo no puedo estar en casa de todas las familias que me escuchen para cuidar de sus hijos. Cada quien es responsable de su familia… lo que cada niño consume en televisión o redes sociales es responsabilidad directa de sus progenitores”, escribió.

Y es que, además del caso del menor que se quitó la vida, hace unos días, se reveló una tendencia que daba a conocer que varios niños son admiradores de Peso Pluma, a tal grado de escuchar sus canciones todo el tiempo.

Tras conocerse el dato, el cantante tuvo que salir a explicar que él no hace música para niños y consideró que, los padres que permiten a sus pequeños escuchar sus canciones son “irresponsables”.

Fuente: Excelsior