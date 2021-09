Presidente Hernández expone logros de su Gobierno para mejorar la seguridad en VI Cumbre de Celac en México

Ciudad de México. – El presidente Juan Orlando Hernández propuso hoy en la VI Cumbre de la Celac la creación de un centro de investigación del cambio climático y destacó los logros de su Gobierno para mejorar la seguridad de la población, como reducción del 57% en la tasa de homicidios y del 95% en el tráfico de drogas por el país.

En su discurso en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Hernández señaló que todo Gobierno que, como el suyo, reduzca el tráfico de drogas con medidas duras y audaces debe enfrentarse a un tsunami de falsos testimonios de narcotraficantes presos en Estados Unidos.

“Honduras propone que se estudie la creación y funcionamiento de un centro de previsión del cambio climático, que promueva intercambios de información, de experiencias y de contactos, que permitan reacciones rápidas y también medidas de largo plazo, para mitigar las consecuencias negativas del cambio climático”, expresó Hernández en la plenaria.

Además, en su disertación ante los jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, Hernández agradeció a México, República Dominicana, El Salvador, Israel, Estados Unidos, España y al mecanismo Covax por el apoyo con las vacunas contra la covid-19 que ha llegado a reactivar la economía del país.

Hernández reivindicó en la cumbre la unidad como alternativa para encarar la pandemia de covid-19

“En una pandemia no existe el sálvese quien pueda, porque los virus no conocen de fronteras y ningún país del mundo estará 100 por ciento seguro si el resto de países no lo estamos también”, apuntó Hernández.

El titular de Ejecutivo expuso los logros alcanzados en lo que va de su Administración en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

El mandatario hondureño también expuso los daños que dejaron las tormentas tropicales Eta y Iota en el país.