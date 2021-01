Presidente Hernández inicia en Choloma pago de bono único de 5.000 lempiras a familias damnificadas por tormentas Iota y Eta

Choloma. – El presidente Juan Orlando Hernández inició este martes en Choloma el pago del bono único de 5.000 lempiras, que es dinero en la bolsa de la gente para que pueda suplir sus necesidades, para las familias que perdieron todo durante las tormentas tropicales Iota y Eta.

Esta primera entrega se realizó de manera simultánea en cuatro departamentos y favoreció a 2.937 jefes de familia, con una inversión de 14.685.000 lempiras, de los 300 millones de lempiras destinados para este aporte solidario.

El lanzamiento del pago del bono de emergencia de la Operación No Están Solos se realizó en los departamentos de Cortés, Yoro, Colón y Atlántida, y abarca 14 municipios.

El bono, que es dinero en la bolsa de la gente para que pueda suplir sus necesidades, podrá ser cobrado por los beneficiarios en las agencias de Banrural y Banco de Occidente a nivel nacional.

Agradecimientos

Blanca Bonilla, residente de la colonia San Miguel, de Choloma, una de las beneficiarias del bono de emergencia, con lágrimas en los ojos agradeció al presidente Hernández porque “a mí no se me inundó la casa, sufrió un derrumbe, y no esperaba esta ayuda que hoy nos entregan”.

Es una gran bendición “recibir ese dinero que podemos utilizar para comprar parte de lo que hemos perdido”, y en especial luego de haber sufrido mucho durante las tormentas tropicales, agregó Bonilla.

Arnulfo Gómez, quien perdió a su esposa por coronavirus y quedó con tres hijos menores en la calle tras haber visto cómo las inundaciones le destruían su vivienda, dijo que “es primera vez, en 72 años que tengo, que veo a un presidente preocuparse por los pobres”.

Fredy David Mejía, otro beneficiario del bono de emergencia y residente en Brisas del Norte de la aldea Los Caraos, de Choloma, aseguró que “no esperaba esta ayuda, no pensé que nos iban a dar este dinero; con esto lo que sí estamos viendo, y lo hemos sentido, es el respaldo y apoyo del Gobierno”.

Dinero en la bolsa de los afectados

El bono de emergencia de la Operación No Están Solos, que es dinero en la bolsa de la gente para que pueda suplir sus necesidades, cubrirá los 13 departamentos más afectados por los fenómenos naturales Iota y Eta, en los que hay 109 municipios que serán beneficiados con esta ayuda.

Al final se busca favorecer a 60.000 familias con una inversión total de 300 millones de lempiras y como una operación complementaria de apoyo económico a las familias que perdieron todo y que resultaron alejadas de sus hogares.

“Vengo a decirles: ánimo, no están solos y Dios nos va a ayudar a salir adelante de todo este tipo de problemas que hemos vivido. Es fácil decir que no están solos, pero aquí estamos para apoyarles porque sé que lo que han vivido no es algo fácil”, dijo el presidente Hernández a los beneficiarios.

Según el mandatario, hoy se les pide a los beneficiarios que no utilicen el dinero de este bono que se está poniendo en sus bolsillos en comprar camas o estufas, porque ese paquete de ayuda se les va a dar, además de kits de aseo, para niños y más, porque en realidad no están solos y el Gobierno trabaja para ayudarles.

Indicó que se va a ayudar a los que sufrieron daños en sus casas ya que es un deber apoyarles “porque ante Dios todos somos iguales y porque es un deber del Gobierno ayudar al que más necesita”.

El gobernante explicó que se está entregando ese bono, que es dinero en el bolsillo de la gente, buscando que puedan volver a comenzar, haciendo justicia social con los que más han sufrido, los que perdieron todo y que hoy necesitan de la solidaridad del pueblo hondureño y del Estado.

“Vengo a decirles: ánimo, nos vamos a levantar de esto, vamos a salir adelante, no están solos y para eso trabajamos todos los días, para apoyarles como se debe”, remarcó el titular del Ejecutivo.

Casas y Crédito Solidario

Hernández anunció que la próxima semana se empieza a invitar a los que construyen viviendas para comenzar a trabajar en el programa para edificación de casas de quienes lo perdieron todo y han vivido en zonas de riesgo, porque los pobres no pueden esperar.

Añadió que se está apoyando a los que tienen pequeños negocios, a los productores, y se está invirtiendo para fortalecer la economía, porque de lo que ha vivido el país debe levantarse y salir adelante.

Asimismo, dijo que se tiene el programa Crédito Solidario para apoyar a los que quieren poner su pequeño negocio, y esto es para que puedan fortalecer sus emprendimientos, y a ese nivel de ideas se debe llegar para que se pueda tener posibilidades de salir adelante.

“Este es el momento de transformar el país, este es el momento en el que debemos buscar salir adelante, porque nos tenemos que levantar con trabajo, trabajo y más trabajo”, dijo Hernández.

Transparencia

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Zoila Cruz, afirmó que se va a llegar hasta el último rincón del país con el bono y que la entrega se hace luego de haber identificado los lugares y las familias que sufrieron mayores problemas con las tormentas tropicales.

Recordó que la generación de las planillas para el pago de los bonos no se hizo a escondidas, sino que se realizó en vivo ante el Foro Nacional de Convergencia (Fonac) y la Confraternidad Evangélica, entre otros veedores sociales, para que se viera que no hubo intereses de por medio y que se ha escogido a los que realmente resultaron afectados.

El propósito de la entrega del Bono No Están Solos en los departamentos afectados busca contribuir en la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, que ha sido agudizada por el paso de los fenómenos naturales, a través de la creación de oportunidades, desarrollo de capacidades y competencias de los jefes y madres de las familias que fueron afectadas en las diferentes áreas geográficas del país.

En consecuencia, este bono busca promover estrategias y acciones intersectoriales que articulen actividades económicas, del agro y demás para el apoyo a las familias y sus hijos afectados.

Con esta ayuda brindada a los 60.000 hogares identificados en 109 municipios del país se está cumpliendo con la estrategia de gobierno y el programa No Están Solos para dar asistencia económica a todos estos hogares, lo que impulsará la economía familiar y local.

El bono está diseñado para favorecer a los hondureños jefes de familia que fueron afectados por las tormentas, que obligaron a miles de personas del departamento de Cortés a evacuar las zonas inundadas, provocando una duplicación de población albergada o en lugares temporales sin las condiciones adecuadas.

La entrega de este beneficio va a ayudar a esta población a paliar muchas de las necesidades colaterales de estos fenómenos por medio de transferencias monetarias que ayudarán la economía familiar.