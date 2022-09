Regocijo en la comunidad catracha en Miami por inaugurar el primer parque hondureño en EEUU

El parque Gral. Francisco Morazán será remodelado para contar con áreas familiares

Miami, Florida. – El comisionado del distrito 3 del sur de la Florida, Joe Carollo, anuncio en el marco de la develación del primer parque hondureño en Estados Unidos, y en la celebración de los 201 años de independencia patrian que para el parque Gral. Francisco Morazán, “ya se iniciaron algunos arreglos a este lugar, porque contara con las mismas áreas recreativas que todos los parques en Miami”.

Carollo recordó que cuando inicio su labor en la oficina del distrito, se tuvo que modernizar la mayoría de los parques y que para este parque no será una excepción, “gracias a los Marlines, ya se tiene una cancha de pelota, también ya tenemos un área para que jueguen los niños (playground), pondremos cabañas para que la comunidad puedan venir a celebrar cumpleaños y también hacer sus barbicues (asados) pero no podemos olvidar poner una cancha de futbol que sé que es la pasión de los hondureños”.

El comisionado también se dirigió a los representantes del consulado de Honduras en Miami, Daniela Gonzales a quienes dio emotivas palabras “diga a su oficina que enviamos cordial saludo y que consideren este parque parte de Honduras”. Al mismo tiempo menciono que este acontecimiento se realizó porque considero que la comunidad hondureña que ahora forma parte de las estadísticas residenciales en la Pequeña Habana, una zona que antes era particularmente cubana y que ahora acoge en su mayoría a centroamericanos, por lo tanto, los catrachos merecían tener un lugar especial para ellos. “Queremos que este sea un lugar donde los niños y jóvenes puedan venir a jugar y disfrutar y se alejen de otras cosas pero que también sea un lugar donde toda la familia pueda disfrutar” expreso Carollo

A lo que Carlos Pereira, director ejecutivo de Amigos of our parks, con palabras muy emotivas, entre lágrimas respondió “estoy muy agradecido, no imagine que un año y medio después este momento ahora es realidad, gracias a Dios, a todos los miembros de la oficina del Comisionado Carollo, a los miembros de equipo, que somos más de 35 líderes de diferentes organizaciones unidos para este proyecto”.

Carollo recibió un reconocimiento de agradecimiento por parte de la organización “amigos of our parks” en manos de Alma Iris Espinoza y Gladys Zepeda, por tan importante aporte a la comunidad hondureña en el sur floridano.

La develación del nuevo nombre del parque, tuvo lugar en la 799 sw 4st de la pequeña Habana, lo que antes era el Riverside park, para ello se utilizó una tela de seda, azul turqués, con 5 estrellas que representaban los 5 países que celebraban los 201 años de Independencia y que fue elaborada por las manos del diseñador Henrry Mezza. Así como también en los actos protocolarios se contó con la participación artística de las hondureñas: Christabel Chavarría y Diana Lara con la interpretación del himno nacional estadounidense y hondureño. Miembros de la prensa local y hondureña en la cobertura de tan importante acontecimiento e histórico para la comunidad hondureña en Miami.

Por Alexandra Rodríguez