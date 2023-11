Residentes de Merendon Hills denuncian irregularidades en condominios MH RESIDENCES

Montaje de edificio de acuerdo al render MH Residences.

Atención San Pedro Sula

San Pedro Sula. – En un esfuerzo por garantizar la justicia, la legalidad y la protección del medio ambiente, la comunidad de Merendon Hills de San Pedro Sula se ha unido para exponer sus preocupaciones con respecto al proyecto MH RESIDENCES, un edificio de más de 14 pisos de apartamentos. Estas inquietudes afectan a toda la sociedad hondureña y resaltan la importancia de una toma de decisiones justa y transparente de las autoridades municipales y ambientales en el sector inmobiliario.

Una de las principales preocupaciones es la ubicación del proyecto MH RESIDENCES en un área de influencia directa de uno o más manantiales de agua, estando a menos de 100 Mts. de distancia del mismo, una situación que se considera un riesgo ambiental para cualquier comunidad. Esta área está protegida por el Acuerdo Ministerial 705-2021, que establece restricciones para la construcción cerca de cuerpos de agua naturales. Esto no solo preocupa a la comunidad de Merendon Hills, sino que también destaca la necesidad de proteger los recursos naturales compartidos por todos los hondureños.

Además de los riesgos ambientales, se han señalado inquietudes relacionadas con el cumplimiento de leyes municipales en lo que respecta al uso del terreno y la construcción del edificio del proyecto MH RESIDENCES. El proyecto parece intentar evitar el cumplimiento de ciertos requisitos legales, lo que plantea dudas sobre la seguridad y el bienestar de cualquier comunidad en Honduras, así como sobre la transparencia de las autoridades municipales al otorgar los permisos de construcción para dicho proyecto. El proyecto se desarrollará en una área de aproximadamente 2000 vr2, al ser un espacio tan reducido los planos de MH RESIDENCES no respetan retiros de ley y pretenden utilizar las aceras, áreas verdes privadas y municipales como vías de ingreso y salida de este proyecto, además que pretenden eliminar muros que son propiedad del complejo Inmobiliario Privado Merendon Hills, quienes además se han visto sometidos a diversas amenazas de parte de los desarrolladores del proyecto MH RESIDENCES por oponerse a la construcción del proyecto así como la intimidación y hostigamiento de la Policía Municipal en cuatro ocasiones en el transcurso de una semana.

Por otro lado, el Patronato del complejo privado Merendon Hills informa a la población en general que el proyecto MH RESIDENCES no forma ni formará parte de la comunidad de Merendon Hills y tampoco tendrá acceso a las amenidades del complejo privado, contrario del mensaje utilizado por los desarrolladores del proyecto MH RESIDENCES para comercializarlo a sus potenciales compradores.

Este es un llamado a la acción de las autoridades gubernamentales y municipales en no otorgar permisos ambientales y de construcción a proyectos inmobiliarios que no cumplan con los requisitos que la ley exige y que afecta directamente a la sociedad hondureña en su conjunto, no solo de la comunidad de Merendon Hills.

Los problemas relacionados con proyectos inmobiliarios fraudulentos, el incumplimiento de leyes ambientales y municipales, y el engaño a inversores son cuestiones que pueden afectar a cualquier persona en el país. Esta lucha resalta la importancia de proteger el entorno y la calidad de vida de todos los hondureños. La comunidad de Merendon Hills exhorta a una revisión exhaustiva y justa de este proyecto, destacando que la toma de decisiones debe tener en cuenta los intereses de toda la sociedad, incluyendo a sectores inmobiliarios, ciudadanos de San Pedro Sula e inversores.