Secretaría de Salud sale a las calles a contraatacar el coronavirus en populosos sectores de San Pedro Sula

San Pedro Sula. – Con el fin de atacar la propagación de la covid-19 en la zona norte del país, la Secretaría de Salud desplegó este miércoles una brigada médica en populosos sectores de San Pedro Sula, donde la ciudadanía acudió masivamente a realizarse pruebas de antígeno e hisopados y recibir, de ser necesario, el tratamiento Maíz.

La brigada médica visitó los sectores de Islas del Progreso, colonia Municipal y Rivera Hernández.

Las brigadas abordan entre tres y cuatro barrios o colonias al día en los diferentes municipios del territorio nacional en visitas casa por casa para detectar casos sospechosos o positivos de covid-19.

Cuentan con médicos generales, licenciados y auxiliares en enfermería, así como microbiólogos, que practican pruebas PCR-TR y de antígeno; también tienen farmacia para brindar medicamentos según indicaciones del personal de salud.

“Hemos desplazado nuestras brigadas Todos Contra el Covid y estamos llegando casa a casa, con el personal de la Secretaría de Salud para evaluar aquellas personas que pueden estar asintomáticas o que han estado muy expuestas a contraer el virus”, expuso el subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, encargado de la emergencia por la pandemia en la zona norte.

Añadió que “con estos triajes móviles en barrios y colonias con mayor incidencia de casos aplicamos pruebas rápidas de antígeno y PCR en tiempo real”.

“Por ejemplo, aquí en este sector de Islas del Progreso los resultados reflejan que la positividad se mantiene en un 50%, lo que nos indica que el virus se ha vuelto bastante transmisible donde una persona está afectando su núcleo familiar”, explicó.

“Como Secretaria de Salud, estamos haciendo estas estrategias de ataque para tener un diagnóstico a tiempo y posteriormente dar tratamiento Maíz”, detalló Cosenza.

Asistencia masiva

El viceministro de Salud dijo que “las personas se están acercando de manera masiva a las brigadas médicas y triajes móviles, logrando una cobertura de más de 300 personas por lugar, lo cual nos lleva a un alcance de igual número de familias”.

Mientras recorría las calles de Islas del Progreso, llamando a los vecinos para que se acercaran a la brigada sanitaria, el presidente del patronato de dicho sector, Iván Duarte, expresó: “Yo le hablo en nombre de esta comunidad y aquí todos estamos contra el covid-19, casa por casa lo vamos a ir a buscar”.

“Aplaudo esta enorme labor del Gobierno y los doctores que nos atienden muy bien”, añadió.

“Yo le agradezco a mi presidente y el presidente de todos, y lo quiero felicitar porque está haciendo las cosas bien; aquí no somos cachurecos pero lo bueno se debe elogiar y aplaudir”, afirmó Duarte.

“Yo he venido aquí para evitar cualquier cosa que me pueda pasar con ese virus y, la verdad, me han tratado bien”, indicó Roger Acosta, uno de los pobladores que fue atendido por la brigada médica de la Secretaría de Salud.