‘The Crown’ y ‘The Mandalorian’ lideran nominaciones a premios Emmy

‘The Crown’ y ‘The Mandalorian’ encabezaron el martes la lista de nominados a los premios Emmy con 24 menciones cada una, pero el universo de Marvel también tuvo un buen desempeño con la serie ‘WandaVision’, que le siguió con 23.

Las nominaciones reforzaron el rápido auge del streaming: los programas con guion más nominados fueron de servicios que surgieron en gran medida los últimos dos años. En las tres categorías principales _ drama, comedia y series limitadas _ sólo dos programas de canales convencionales, ‘This Is Us’ de NBC y ‘black-ish’ de ABC, obtuvieron candidaturas.

En un año de pandemia en el que los estadounidenses confinados en casa dependieron más que nunca de la televisión para distraerse, los votantes de la academia televisiva reconocieron una variedad de narraciones y a un grupo diverso de actores y creadores.

Un ejemplo: Mj Rodríguez de “Pose” es la primera mujer trans nominada en una categoría principal de actuación. El programa también fue postulado a mejor serie de drama.

‘The Crown”de Netflix recibió su cuarta nominación a mejor serie, y probablemente le dé al servicio de streaming su mejor oportunidad de ganar por primera vez el trofeo en esta categoría. El drama real británico se acercó más a los acontecimientos contemporáneos con su versión del noviazgo y matrimonio inestable del príncipe Carlos y Diana Spencer, interpretados por Josh O’Connor y Emma Corrin.

O’Connor y Corrin fueron nominados por sus papeles principales en drama, al igual que Olivia Colman por su interpretación de la reina Isabel II, y Gillian Anderson por su papel de reparto como la primera ministra Margaret Thatcher.

Las menciones para “The Mandalorian”, una extensión de la franquicia ‘Star Wars’, y la inventiva ‘WandaVison’ con los personajes de Marvel Wanda y Vision, colocan a estos programas en las filas de los pasados favoritos de ciencia ficción y fantasía ‘Game of Thrones’ y ‘Lost’.

La favorita a mejor comedia es la bondadosa ‘Ted Lasso’, sobre un entrenador de fútbol americano importado a Inglaterra para manejar un equipo de balonpié. La producción de Apple TV+ recibió 20 nominaciones, incluyendo a mejor serie de comedia así como nominaciones para su astro, Jason Sudeikis, y seis miembros del elenco.

“Hacks”, protagonizada por Jean Smart como una comediante de stand-up que se resiste a ser desplazada de Las Vegas y su vida por la edad, le sigue con 15 candidaturas, incluyendo para su actriz principal y para la actriz de reparto Hannah Einbinder.

Smart, quien algunos han dicho disfruta de un renacer en su carrera, recibió una segunda postulación por su papel secundario en la serie limitada ‘Mare of Easttown’.

Las otras candidatas a mejor serie de drama son: ‘The Boys’, ‘Bridgerton’, ‘The Handmaid’s Tale’ y ‘Lovecraft Country’.

También compiten por el premio a la mejor serie de comedia: ‘Cobra Kai’, ‘Emily in Paris’, ‘The Flight Attendant’, ‘The Kominsky Method’ y ‘PEN15’.

Las nominadas a mejor miniserie son: ‘The Queen’s Gambit’, ‘I May Destroy You’, ‘Mare of Easttown’, ‘The Underground Railroad’ y ‘WandaVision’.

Las candidatas a mejor actriz en una serie de comedia: Aidy Bryant de ‘Shrill’, Jean Smart de ‘Hacks’, Kaley Cuoco de ‘The Flight Attendant’, Tracee Ellis Ross de ‘black-ish’ y Allison Janney de ‘Mom’.

Los nominados a mejor actor en una serie de comedia: Anthony Anderson por ‘black-ish’, Michael Douglas por The Kominsky Method’, William H. Macy por ‘Shameless’, Jason Sudeikis por ‘Ted Lasso’ y Kenan Thompson por ‘Kenan”.

El Emmy a la mejor actriz en una serie de drama se lo disputarán Emma Corrin, por “The Crown”; Elisabeth Moss, por ‘The Handmaid’s Tale”; Uzo Aduba, por ‘In Treatment’; Olivia Colman, por ‘The Crown’; Mj Rodriguez, por “Pose”, y Jurnee Smollett por “Lovecraft Country”.

‘Conan’, ‘The Daily Show with Trevor Noah’, ‘Jimmy Kimmel Live’, ‘Last Week Tonight with John Oliver’ y ‘The Late Show with Stephen Colbert’ compiten por el premio a la mejor serie de tertulia y variedades.

Los nominados a mejor actor en una serie limitada o película hecha para televisión son: Paul Bettany, por ‘WandaVision’; Hugh Grant, por ‘The Undoing’; Ewan McGregor, por ‘Halston’; Lin-Manuel Miranda, por ‘Hamilton’, y Leslie Odom Jr., por ‘Hamilton’.

Las nominadas a mejor actriz en una serie limitada o película hecha para televisión son: Michaela Coel por ‘I May Destroy You’, Cynthia Erivo por ‘Genius: Aretha’, Elizabeth Olsen por

‘WandaVision”, Anya Taylor-Joy por ‘The Queen’s Gambit’, y Kate Winslet por ‘Mare of Easttown’.

Scherma y los actores Ron Cephas Jones (‘This Is Us’) y Jasmine Cephas Jones (‘Blindspotting’), padre e hija en la vida real, anunciaron a los nominados. Hubo momentos incómodos en los que el dúo pronunció mal los nombres de algunos candidatos, incluyendo el de Taylor-Joy, a quien se refirieron como “Anna”.

La ceremonia del 10 de septiembre, que el año pasado se realizó de manera virtual debido a la pandemia de COVID-19, se transmitirá en vivo por la cadena CBS desde un teatro e incluirá una audiencia presencial limitada de nominados e invitados. Cedric the Entertainer fungirá como anfitrión.

