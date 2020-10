Trump y Melania en cuarentena luego que una colaboradora cercana dio positivo a Covid-19

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que entraba en cuarentena a la espera de sus resultados de una prueba de covid-19 luego de que una cercana colaboradora diera positivo.

“La Primera Dama y yo estamos esperando nuestros resultados del test”, tuiteó el mandatario. “Mientras tanto, empezaremos nuestro proceso de cuarentena”, añadió, sin precisar cuántos días planea permanecer aislado.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020