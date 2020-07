Univisión confirma que otra animadora de “Despierta América” da positivo a COVID-19

La presentadora del programa “Despierta América” (Univisión), Karla Martínez dio positivo al COVID-19 y se encuentra en su casa con varios de los síntomas.

Según la página web de Univisión, la semana pasada, la presentadora se sintió indispuesta y prefirió quedarse en su casa hasta recibir los resultados del examen que fueron divulgados hoy por su compañera Satcha Pretto.

“Esta mañana, ‘Karlita’ nos acaba de confirmar que su examen dio positivo al COVID-19”, dijo Pretto, antes de enviarle mensajes de motivación y buenos deseos. Martínez, por su parte, había revelado la semana pasada que se sentía mal y que tenía los síntomas de una gripe.

“Tengo congestión, dolor en el cuerpo y he tenido un poco de fiebre. Ayer mismo me hice la prueba de COVID-19 y me dijeron que los resultados tardan en llegar. En cuanto los tenga se los compartiré. No he estado en el programa porque por momentos me siento con ánimo y de repente me siento débil y sin energía. Espero sentirme mejor para estar con ustedes mañana. Solo quería decirles que estoy bien, positiva como siempre y muy tranquila. Dios siempre ha estado en control de mi vida, al igual que lo está en estos momentos. Cualquiera que sea el resultado, tengo fe en que todo va a estar bien. Gracias por sus muestras de cariño, su apoyo, y sus oraciones”, lee el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

La semana pasada se dio a conocer que el presentador Alan Tacher y su esposa Cristy Bernal también se habían contagiado con el nuevo coronavirus.

“Quizás algún restaurante. No sabemos en dónde. Lo que pasa es que esta semana pasado yo sentía que cuando respiraba me faltaba un poco el aire pero muy leve”, detalló el animador. Su pareja, en cambio, manifestó que comenzó a sentir dolor en el cuerpo, pero en ningún momento imaginó que se tratara del COVID-19.

