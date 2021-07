Viceministro de Salud: Hasta 10.000 dosis de vacunas diarias se aplican en San Pedro Sula

San Pedro Sula. – El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, aseguró que se han aplicado hasta 10.000 dosis de vacunas contra la covid-19 en un día en los centros que la Secretaría de Salud ha habilitado en diferentes lugares de la capital industrial del país.

En conferencia de prensa, el funcionario dijo que la cantidad de inmunizantes que se aplican está sujeta a la disponibilidad de las dosis, pero que lo menos que han llegado a administrar asciende a 3.000 unidades.

Agregó que están a la espera de que las vacunas que llegaron la semana pasada comiencen a ser distribuidas para abarcar la mayor cantidad de personas posibles.

De acuerdo a Cosenza, esta última semana se ha visto un ascenso de casos, por lo que hizo el llamado a la población para que acuda a vacunarse, ya que el inmunizante es una herramienta más que se suma al uso de mascarilla, al lavado frecuente de manos y al distanciamiento físico.

Es importante concluir el proceso de vacunación; las personas que ya tienen una dosis que acudan a aplicarse la segunda para alcanzar una mayor eficacia, subrayó.

Cosenza informó que la semana pasada se habilitaron 30 camas más en el Hospital Leonardo Martínez para quienes requieran de un ingreso hospitalario.

Sostuvo que acomodar más camas en los hospitales no es el objetivo, sino que la meta que quieren alcanzar es tener menos enfermos y que los centros de triaje no estén vacíos.

Recomendó a las personas que no lleguen en un estado crítico, sino que busquen ayuda en las primeras fases de la enfermedad

Cosenza dijo que la covid-19 está más virulenta, ya que está atacando a personas jóvenes, que son las que se tienen ingresadas a los hospitales y que por eso “hemos establecido como estrategia en el departamento de Cortés bajar las edades en el proceso de vacunación para que todas las personas sean vacunadas, pero que todas las que reciban la misma lleguen en un proceso ordenado y se apliquen las dos dosis”.

Dijo que ayer se habilitó el auditorio de la Primera Iglesia Evangélica Reformada como un centro de vacunación que se suma a los que la Secretaría de Salud ya tenía funcionando en la Unah-VS, UTH, Universidad Católica y el Gimnasio Olímpico.

Frase

Después de 19 semanas en la que se mantuvo un promedio de positividad del 20 por ciento, esta semana se pasó al 32 por ciento porque las personas se han relajado pues hay un buen número ya vacunadas, pero esto no los hace inmune al virus. La vacuna es una herramienta más de protección que al terminar el proceso de las dos dosis protege a la persona en un 100 por ciento para no requerir de una Unidad de Cuidados Intensivos, pero no evitará contagiarse de covid-19.

Dato

Un 70 por ciento de los contagios corresponden a personas jóvenes, cuando se habla de jóvenes son menores de 50 años, según las autoridades sanitarias.