Vin Diesel implora a Dwayne Johnson que forme parte de la nueva “Fast and Furious”

El actor Vin Diesel utilizó las redes sociales para solicitarle al Dwayne Johnson que forme parte de la producción de la próxima y última película de la franquicia “Fast and the Furious”.

Aunque todavía no hay una fecha del inicio de grabaciones y, mucho menos de su estreno, Diesel quizo dejar las bases para lo que sería un emocionante final de esta sega. “Mi hermano pequeño Dwayne… ha llegado el momento. El mundo espera el final de ‘Fast 10′″, escribió el artista en un mensaje acompañado de una foto de ambos en una de las cuatro películas de “Fast” que grabaron juntos. “Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en mi casa. No hay un día festivo que pase que ellos y tú no envíes buenos deseos… pero ha llegado el momento. El legado aguarda. Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Pablo (probablemente se refiera a Paul Walker)”.

Diesel aprovechó el mensaje para lanzarle a Johnson lo que aparenta ser un reto. “¡Juré que alcanzaríamos y manifestaríamos el mejor final de “Fast 10″! Lo digo con mucho amor… pero debes presentarte, no dejes inactiva la franquicia, ya que tienes un papel muy importante que jugar. Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas con tu destino”, añadió Diesel.

Johnson formó parte en 2019 de la película Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, un ‘spin off’ de la popular franquicia de acción. La última que vez compartió la pantalla junto a Diesel fue en la película “The Fate of the Furious”, estrenada en 2017, conocida también como la octava parte de dicha franquicia.

Estas expresiones llegan varios días después de una leve controversia causada por una línea dicha por Johnson y que formó parte de la película “Red Notice”, de Netflix, en la cual hace referencia a Diesel. Esto provocó que ambos se manifestaran al respecto, aunque la situación aparenta que no llegó a nada serio. Ahora está por verse si el actor conocido como The Rock le toma el testigo a Diesel y le contesta sobre esta solicitud. Con información de El Nuevo día