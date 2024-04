Al menos 10 muertos tras choque de dos helicópteros militares en Malasia

Al menos 10 personas perdieron la vida luego de que dos helicópteros de la Real Armada de Malasia (RAM) en los que viajaban se estrellaran este martes tras chocar en el aire durante un ensayo en una base de la ciudad de Lumut, según un comunicado de la RAM compartido.

A través de su cuenta en la red social Twiter, la institución “confirmó que un helicóptero de operaciones marítimas (HOM-AW139) y un helicóptero Fennec se estrellaron durante [el ensayo para] el desfile del 90.º aniversario de la Real Armada de Malasia en la base Lumut a las 9:32 de esta mañana”.

Asimismo, indica que todas las víctimas mortales fueron enviadas a un hospital del Ejército para el proceso de identificación.

“La RAM establecerá una junta de investigación para determinar la causa del incidente. La RAM pide al público que no transmita el vídeo del incidente para proteger la sensibilidad de la familia y el proceso de investigación”, indicaron.

Two military helicopters collided into each other in midair in Lumut, Malaysia.



The Perak fire and rescue department has confirmed that 10 people died after two Royal Malaysian Navy helicopters collided and crashed in Lumut, Perak.



Royal Malaysian Navy has confirmed that two… pic.twitter.com/XhWdCrM1G0