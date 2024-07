Anuncian fecha de estreno de la película Shrek 5

El estudio de animación estadounidense, filial de Universal Pictures, DreamWorks Animation LLC​ confirmó este martes la quinta película de la saga de Shrek.

En su cuenta de X, la compañía compartió con los fanáticos del ogro más famoso del mundo y del único burro que habla un pequeño video en el cual anuncia el regreso de Shrek para el 1 de julio de 2026.

Not too Far, Far Away… Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/S0XHMCw7cU