Chicha y Limón martes 22 de octubre de 2024

VITRIX!!!…Y octubre avanza inexorablemente…Este jueves es Dia de San Rafael y el lunes de San Judas Tadeo y San Simón…muy venerados en la feligresía católica…Hoy entra el sol en el intenso signo de Escorpión y los planetas muy “divinos” en el Sistema Solar…Siguen en tendencia en esta plataforma: El pre maternal de Carolina Mejía de Coto…Los maravillosos XV de Natalia Sofia Morales…El bridal shower de Alejandra Cruz y muy pronto los de Alejandra Rubio…Los que parten tarta y los que brindan por fechas especiales…Una linea aérea que aperturó vuelos entre Palmerola y Barcelona llevó un bulto de “cachinflines”… Mas chismes calientes…¡Solo aquí!

Vivian Giacoman y Mary de Segebre en el coctel Navideño de Diunsa.

*.-En pleno octubre ya se respira el espíritu navideño en los principales centros comerciales de la ciudad y Diunsa lo sabe mis vidas…La familia Faraj volvió a tirar la casa por la ventana con su ya tradicional cóctel navideño…donde se la da la bienvenida a la época mas bella del año…La tienda de los hondureños se ha visto copada en su totalidad por sus clientes, que aprecian al detalle las tendencias y descuentazos mis vidas.

*.-De Diunsa nos movemos “raudos y veloces” hasta el Club Hondureño Árabe, porque en Meza 23 se celebraba un convite familiar que sigue en tendencia en este site y las redes sociales de sus protagonistas…se trata el intimo baby shower en honor a Carolina Mejía de Coto, quien se encuentra en plena dulce espera, en sus últimas semanas de gestación.

Carolina Mejía de Coto lucio feliz en su fiesta maternal.

*.-La guapa primeriza quien arribo fresca y encantadora, enfundada en delicada túnica maternal en vistosos estampados, se vio acompañada de su joven esposo Anuar Eduardo Coto, quien muy animado se animo con las damas ahí presentes para participar en las actividades propias de la celebración…enmarcada en nubes de globos en tonos blanco, azul y dorado, así como tiernos ositos de peluche…La bendición en camino es un varoncito que llevaran a la pila bautismal con el nombre de Gael Eduardo.

*.-Gael ¿Cómo el actor mexicano García-Bernal?…Así o más guapo que el hijo de la también histrión Patricia Bernal…Anuar y Carolina Mejía de Coto, recibieron a sus familiares y cercanas amigas al ágape que se prolongó gracias al fraternal ambiente de la velada y las finísimas atenciones del recinto, que lucio mas que primoroso…Galería que invitamos a disfrutar en esta plataforma…¡Toda la dicha del mundo a este joven matrimonio!

*.-Y de bellas va la sección de hoy…porque el Salon Pulhapanzak del Copantl, se revistió de un brillo único para una celebración muy especial: Los maravillosos quince años de la bella Natalia Sofia Morales…El debut social mas esperado en las familias Morales-Pineda & Castellón que no solo convoco a ambos clanes, sino a toda la chavizada del noveno grado de la Happy Days & Freedom…Una celebración memorable queridos.

Natalia Sofia Morales con su hermana Vanesa, las dos lucieron preciosas .

*.-Natalia Sofia es hija de los renombrados profesionales de la ingeniería como lo son Ramon Ernesto y Dania Castellón de Morales…y hermana de los también guapísimos David y Vanessa Morales…familia que desde inicios de año planifico al dedillo la presentación en sociedad de Natty…quien ataviada en majestuosa columna estilo sirena en azul y recamada en aplicaciones doradas, se voló la barda en su gran noche.

*.-Dania Castellón en mancuerna con las damas de la firma Acontecimientos, fueron las artífices, las mentes brillantes de este montaje que sigue tapizando las redes sociales de los Morales-Castellón…El Pulhapanzak lucio como nunca, ambientado en tonos otoñales con destellos de brillo al mejor estilo disco…Natalia se vio cobijada con el amor de su familia y compañeros de estudio…#Blessings.

La dulce Alejandra Cruz…está pronta a contraer nupcias con el apuesto caballero Carlos Ruiz…de hecho, su matrimonio es la siguiente realización de Alejandra, quien vera cristalizados sus sueños luego de varios años de romance con Carlos…Las familias Cruz-Miranda & Ruiz-Bueso alistan sus mejores galas para ese enlace programado para el venidero sábado 14 de diciembre, en plena víspera navideña…#WAO.

*.-Nuevamente Meza23 fue el epicentro de un elegante sarao entre damas, para consentir a Alejandra en sus últimas semanas de soltería…el recinto se revistió de romance con perfumados bouquets de flores por doquier…un convite con ambientación parisina y suponemos que Carlos y Alejandra visitaran Paris como primera escala en su luna de miel…¡por ahí va la cosa!…La futura señora de Ruiz llego fresca, feliz y radiante.

*.-Ataviada en impoluto blanco, con ese atuendo corte corset, con escote palabra de honor y delicados tirantes…muy adoc con la ambientación idílica del recinto inspirada en esas tardes de café en el corazón de Paris…Alejandra agradeció y departió con las presentes que le brindaron importantes consejos en su nueva vida como mujer casada: ¡Año nuevo, vida nueva querida!…Meza23 se lucio con el catering y la logística.

*.-Brillaron como excelsas oferentes del bridal shower de Alejandra Cruz: Jeannette Miranda-Cruz y Margarita Bueso-Ruiz, madre y futura suegra de la agasajada respectivamente…quienes lucieron afables y elegantes en todo momento…Cecilia Oberholzer, Alondra Caraccioli y la siempre fashion Ligia Noriega…cuidaron cada detalle del especial encuentro para que resultara el suceso social que rompe sus redes sociales…Felicidades.

*.-Este sábado 26 amanece de manteles largos la distinguida y joven ejecutiva de la Asociación Hondureña de Maquiladores, Lic. Tesla Callejas de Flores…rodeada del amor de su apuesto esposo, Dr. Heber Flores y sus guapísimos hijos…se unen a las congratulaciones de esta dama, su numeroso círculo de amigos vía redes sociales, familiares y obviamente media AHM que el viernes empiezan a celebrar…¡Que lo pase súper bien!

Una joven diva de la society que sigue abriendo delicados presentes, entre ellos bellas joyas de Zared, es la especial Jocelyn Kattúm, dilecta esposa del caballero Farid Kattum y madre de unos hijos maravillosos…Jocelyn arranco celebraciones el pasado fin de semana que se extienden estos días en varios recintos por sus amigas contemporáneas

*.-Quienes ya empezaron a recibir las muestras de aprecio de sus círculos sociales son: María Cristina Hawit y Basilio Fuschich, quienes por estas fechas estarán “tiernitos” y súper congratulados en redes sociales…Las regias propuestas hoteleras de: Hyatt Place, Hilton Princess, Intercontinental, Clarion y obviamente el Hotel Copantl, los esperan en familia para un brindis muy especial…Congratulaciones.

*.-Calladito Calladito…Celebró su cumpleaños número 78 el honorable empresario Kamal Diek…esposo de la guapísima Elida Zavala de Diek… quien hace varios años tiro la casa por la ventana en el Club Árabe con la llegada al séptimo piso de Kamal…Este año los Diek celebraron en familia y primero Dios cuando llegue a los 80, se repita esa rumba…Bendiciones.

*.-La honorable dinastía de los Boadla también celebra por estas fechas el onomastico de José Boadla y será su bella esposa Soad Dibán quien organice un íntimo convite en esa bella residencia…Vía redes sociales siguen congratulando a José solo como él se lo merece…Feliz Cumple!!

*.-La especial dama Hilda Sabillón de Córdoba, fue sorprendida por sus amigos con tremendo agasajo para festejar su natalicio… doña Hilda que es una amante del arte disfruto de una tarde fascinante, donde no faltaron los deliciosos canapés y los finos vinos…¡Kisses Mon Guerlain!

*.-Otra dilecta cumpleañera de estas fechas es la guapísima Melissa de Michelem, esposa de Glen Michelem y una de las socialités más apreciadas de la city…hace un par de años, celebro su onomástico en La Marguerita…donde Paola Bouloy y su equipo se lucieron en finísimas atenciones…Mesón que la espera por otro brindis de antología.

*.-Dos ex Miss Honduras también parten pastel por estas fechas: Olenka Miroslava Fuschich Hernández en su natal El Progreso y la ceibeña Joselina García Cobos en Ciudad de México… sus “fans” nunca las olvidan por ese impecable año de reinado donde llevaron la representación de las cinco estrellas por el mundo… Entre las consentidas de Eduardo Zablah.

Bendecidos 60 aniversario natal para la gentil dama Rosalina Bueso…sus hijas Lizy y Sophia Soler la festejaron en The Brick, donde Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos, decoraron en tonos ivory y rosa combinando globos, rosas, hortensias, eucalipto, mientras que Maritzas Bakery preparo el hermoso pastel… familiares y cercanas amistades la acompañaron.

*.-Suman y siguen las bellas cumpleañeras…cerramos con broche de oro este segmento con la encantadora Jennifer Valle…la doctora en belleza y prima de Tatiana Paz Morel, apaga velitas de pastel por estos días…Reina Mundial del Banano 2012, Finalista del Reinado Internacional del Café 2013 y Virreina del Miss Internacional 2015…justas donde reconocieron intelecto y belleza en la personalidad de la hija de los estimados Ricardo Valle y Maricruz Morel de Valle…¡A brindar querida!

*.-Abrimos nuestros avisos parroquiales con: Christian y Nicole Vaquero de Salas quienes brindan con finísima champaña por su segundo año de casados…memorable enlace celebrado en tiempo y forma por estas fechas del 2022 y donde la joven abogada y creadora de contenidos lució esplendida, ataviada de fineza y romance absoluto…#memories.

*.-Ambas familias venían planificando esa unión desde que arrancó el año…Nicole como buena abogada, socialité y vlogger, en perfecta mancuerna con su madre, la exquisita dama Pamela Blanco de Vaquero y su hoy suegra Elenita Salas, confiaron en el buen gusto de Irela Pérez, quien sello con clase y perfección este ágape…Jackie Cabrera ornamento la iglesia Ortodoxa San Juan Bautista y el Club Hondureño Árabe.

*.-El estilo personal del sarao lo dieron esas valiosas piezas de arte que brindaron ese toque cultural a los espacios del recinto más exclusivo del país…La boda de Christian y Nicole, reunió a ambas familias, amistades cercanas y a altas esferas de los tres poderes del Estado…Nicole lucio magnifica con ese minimalista pero super chic ajuar de la firma Marchesa para Pronovias, que sello con recogido de cabello y un estilismo fresco.

*.-Christian guapísimo y súper elegante de rigurosa etiqueta TF, lucio feliz en todo momento al lado de la bella Nicole…Los hoy esposos son hijos de las reconocidas parejas de sociedad, los abogados Tomas y Pamela Blanco de Vaquero, padres de la novia…y don Gerardo y doña Elenita de Salas, padres del apuesto Christian…derrocharon garbo y clase esa gran noche.

*.-Los jóvenes esposos Salas-Vaquero, recorrieron varias capitales de Europa y otros lugares aledaños, aprovechando el otoño reinante por esos lados, antes que llegara el terrible invierno que tapiza de blanco el Viejo Continente…A su retorno afincaron su residencia en San Pedro Sula, nido de amor que rediseñaron con lo último, así como delicadas piezas y demás menage de Diunsa…¡Felices Bodas de Algodón!

Este lunes 28 cumplen siete años de feliz matrimonio una de las parejas más admiradas de la sociedad sampedrana: Guillermo y Giordana Kafati de Orellana…inolvidable boda celebrada en la Catedral San Pedro Apóstol, en pleno Día de San Judas Tadeo, con posterior banquete de esponsales en el Centro de Convenciones Copantl…¡Que los espera por su aniversario!

*.-Por estas fechas del 2018… familias Jiménez-Faraj & Galo-Rivera, convocaron a sus más cercanos amigos a la boda de sus hijos, los especiales jóvenes: Jesús Eduardo Jiménez Faraj y María José Galo Rivera…el altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa fue el escenario perfecto para la homilía…¡Benditas Bodas de Hierro!

*.-Con un tour inolvidable por la bien llamada “City” (Londres, Inglaterra) pasearon su amor en el otoño del 2019, la encantadora pareja formada por Homel y Ana Carolina Mejía de David…quienes nos deleitaron con un enlace maravilloso, que se celebró en la iglesia María Reina del Mundo con posterior banquete en los salones Palestina del Club Árabe.

*.-Ambos recintos impecablemente ornamentados en “All White” por los talentosos Camilo Mejía y Claudia López, quienes le imprimieron ese sello WAO a este proyecto…Los ahora esposos son hijos de las parejas formadas por: Homel y María Esther David y Mauricio y Elida Mejía.

*.-Dos parejas más recuerdan como llegaron al altar en un octubre mejor que este allá por el 2018…nos referimos a los encantadores Franz y Alejandra Ramírez de Alvarado, quienes brindaron por su amor en los elegantes salones del Club Árabe…Juan Carlos y Suzette Fiallos de Hernández son otra pareja que brinda por sus “Bodas de Hierro”.

*.-Celebraron sus “Bodas de Sandalo” el joven matrimonio formado por Luis Tinoco y Carolina Muñoz, quienes unieron sus vidas en la Iglesia Santa Cruz y recepción en el hotel Latitud 15 donde…una linda velada organizada y planificada por Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos… el salón lució muy elegante, decorado en los tonos ivory, silver y rosa. Muchas felicidades a Luis y Carolina en su quinto aniversario nupcial.

*-Pasearon su amor por el Viejo Continente allá por el 2017, Juan José Abadie Jácome y Lourdes Romero Aplícano…quienes estelarizaron una de las bodas más emotivas celebradas en la emblemática iglesia Nuestra Señora de Suyapa…donde intercambiaron votos matrimoniales después de dos años de feliz noviazgo…La rumba fue en el Club Hondureño Árabe.

*.-Exquisitamente ataviados departieron en la boda Abadie-Romero: los padres de los ahora esposos, los apreciados Juan Abadie y Rosa Amalia Jácome, así como los estimados Arturo Romero y América Aplícano…quienes muy emocionados compartieron la dicha familiar que los embargaba con el resto de los asistentes…una espléndida recepción sellada con la firma “Casa Jardín y Más” de María Dolores de Rápalo.

Linda celebración prenatal por el próximo advenimiento de Fernando Javier Euceda Nolasco en Pastry Graze, para felicidad de sus padres, Javier y Alicia Nolasco de Euceda…Durante el baby shower hubo juegos, sopa de letras y los buenos deseos para este bello bebe, familiares y amistades les acompañaron.

*.-Patricia Alejandra Zúniga y Víctor Manuel Torres Triminio brindan por sus “Bodas de Madera”…el casorio fue en los remozados Salones Palestina del Club Árabe donde la pastora Hilda Umanzor los declaro marido y mujer…Un año de relación sentimental basto para que Víctor y Patty tomaran la decisión de bendecir su amor con una boda…¡Felicidades!

*.-Las estimadas familias Paredes-Moreno & Serrano-Paz departen entre vinos y delis por una efemérides muy especial: el quinto aniversario de casados de sus hijos Felipe Alfonso y Ruby Yumila Serrano de Paredes, quienes en un octubre mejor que este se unían en majestuosa ceremonia religiosa…La fiesta nupcial fue en los salones Emperador del Copantl.

*.-Espacios idílicamente enchulados por la “mistress” Jacqueline Cabrera, quien brillo en ingenio, romance y distinción en cada detalle…Entre los selectos invitados a la boda Paredes-Serrano recordamos a los queridos Juan Carlos y Waldina Arriaga de Ordoñez…Felipe y Ruby pasearon su amor por Los Ángeles y Las Vegas…¡Benditas Bodas de Sandalo!

*.-Y entre los sándalos mejor logrados en la perfumería mundial, no nos cansamos de recomendar: Santal Austral de Matiere Premiere, Santal du Pacifique de la firma Perris Montecarlo, Santal Wood de Theodoros Kalotinis y Santalum, de la casa Almah…madera más que oficial y de firma absoluta para todos los bien nacidos bajo el signo de Sagitario…¡Los reyes de la Rueda de la Fortuna!…¡Así o más benditos estos hijos de Júpiter!

*.-Otro sándalo de culto en los sectores más chic de NY es Santal 33 de la firma Le Labo…uno de los “must have” en la fina estampa de nuestro genio del diseño Carlos Campos…pero si usted estimado lector, esta jodido por la crisis mundial o por una ex pareja que le surro la vida, le damos dos opciones cómodas a este aroma: Stallion 53 de la firma Emper y Bravo Monsieur de la casa española El Ganso…¡Perfectos para dia a dia!

*.-Y es que los árabes andan soplando con sus “dupes”…inspiraciones u homenajes a opulentas y carísimas fragancias de altos vuelos…porque la firma Emper también ha clonado el exclusivo “Imagination” de Louis Vuitton…aroma más que icónico en los jóvenes socialites del clan Canahuati y que la casa Emper nos trae como “Intimation”…las mismas notas pero mucho más potenciadas y asequibles…¡Y el mismo frasco!

José M. Sánchez y Melina Valladares-Sánchez con su hijo Emiliano que arribó a sus 9 años… Emiliano es uno de los nietos consentidos de don Roger Valladares… fue agasajado con un alegre festejo en familia. Felicidades

*.- Cerramos nuestros avisos parroquiales con las renombradas familias Kattán-Salem-Bandy & Fonseca-Rumman…que jamás olvidaran el 2018, cuando sus enamorados hijos, Carlos y Rozeana, se juraron amor eterno en una solemne ceremonia oficiada por el padre Fernando Ibañez en el bello altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa… Entre las bodas más espectaculares de ese gran año mis amores.

*.-Destilando “Royal Incense” de la firma Oman Luxury…el “sahumerio” de culto que todos debemos hacernos los 31 días del mes de diciembre para: destapar chacras, armonizar el aura y abrir los caminos previo la llegada del año nuevo…es como arriba a este epicentro del chisme de sociedad Grimorio…portando lo último en moda de Almacenes El Récord, que ya dispone del Dior Sauvage Elixir, el mejor de todos sus flanquers…#Pilas.

*.-Y es que ese perfume llego para quedarse en el buen gusto de los catrachos…aroma de batalla de: futbolistas, políticos, bancarios, tunantes, universitarios, periodistas y demás conductores de TV…punto y aparte de demás “rungueros” de Rio Piedras, que destilan y dejan huella en cuerpos ajenos y en los antros más cool de la nueva zona viva sampedrana…En Almacenes El Récord ya tienen la versión Elixir…¡Idem el Y de YSL Elixir!

*.-Mi amigo nos convida ricuras de postres de La Moderna, que ya nos brinda el tradicional “pan de muerto” para el Día de los Fieles Difuntos…nuestro favoritísimo para desayunar con sus tamales es el tiramizu de café…mientras Petra comparte y reparte para que Dios nos dé más, pasamos al living con Grimorio para que nos ponga al tanto con los astros y ademas ahora nos cuenta esa comidilla de los pasillos de las esferas capitalinas.

Diana Cardona y Gerardo Caraccioli, brindaron por su amor recorriendo lugares hermosos festejando sus 39 años de amor en perfecta armonía con la vida…Dichosas “Bodas de Bodas de Ágata”.

*La nueva terminal área de Palmerola ahora cuenta con nuevo gerente y al parecer ha llegado dando palos de ciego en el manejo de las relaciones públicas con los medios y otras áreas… Recién llegado le ha tocado manejar el vuelo inaugural entre Barcelona y el aeropuerto de Palmerola que seguro será un trancazo, por que en esa ciudad hay hondureños como arroz… Resulta que en ese vuelo había espacio para varios comunicadores catrachos del centro del país para que contaran la experiencia de ese viaje, pero lo que llevó fue un bulto de “cahinflines”, parecería que subió al primero que encontró con un trípode sin conocer las reglas básicas para entrevistas… y eso no es todo, la aerolínea al día siguiente pidiendo monitoreo de medios para ver el impacto… “ostias tío” cual impacto, resultó cero impactos, llevó un montón de gente que solo cumplió el sueño de su vida, cruzar el “charco” y conocer la Madre Patria, ¿hay que averiguar si no se le quedó alguno mojado? jijijijjijiji… Para estos casos si no sabe o no tiene conocimiento, su puesto de trabajo puede estar en peligro por meterse en camisa de once varas, es mejor buscar una personan que lo asesore y que tenga contactos la gente de medios.

En cuento a los astros: Saturno y Neptuno, retrógrados en Piscis…Urano retrogrado en Tauro…Júpiter retrogrado en Géminis…pero Plutón directo y erecto en Capricornio…Todo se torna más lento pero detonante estos meses…#WTF… Esa relación “amor-odio” entre Plutón y Capricornio ya aparece amor apache…ese planeta lo revolcó más de diez y ocho años…luego entraba y salía de el para darle la “puntita” a Acuario…regresa Plutón encaprichado en Capricornio, pero retrogrado y ahora más directo y erecto que de costumbre, da lo últimos “toques” de gracia o despedida en los sufridos y hasta mártires Capri…¡Como si su regente Saturno fuera poco!…Plutón acaba con su capricho en Capri hasta el 19 de noviembre.

*.-Marte sigue “guerreando” en Cáncer, impregnándolo de pasión, ahínco y fortaleza en todo lo que haga…ya secaron sus lágrimas de mártires y se empoderan para no dejarse joder por nada ni por nadie…Mientras tanto, Mercurio y el Sol están en Escorpión…#uyyy…para esos escorpio que no han cumplido años, “aguas”, porque todo lo tapado, oculto, misterioso y solapado salta a la luz antes de su onomástico…no transen, no mientan, no oculten, porque los ojos del mundo están sobre ustedes…¡Ojo políticos!…P. Diddy seguirá en el ojo del huracán estas fechas y todo 2025.

*.-Los que sudan sex appeal y magnetismo por doquier son los Sagitario ahora que los visita el planeta Venus…bañándolos de: encanto, belleza, diplomacia, buen gusto, arte y mucha exquisitez…raro en ellos que son los padres de la franqueza desenfrenada…¡nacieron sin filtro y sin un ápice de paciencia!…jijijiji…¡Voltean cabezas por donde pasan los “Sagi-Sagi”!…y acaparan miradas por su armonía al vestir, andar y expresarse…No pasan desapercibidos en ningún lugar, ni para bien ni para malas miradas…Y son TT en todo grupo de WhatsApp, estén o no, siempre los sacan a “bailar”.

*.-Como buen signo regido por el elemento fuego, brillan por donde sea y como en toda fogata nunca faltan los bichos y demás insectos…a Sagitario nunca le faltan las envidias, los conozcan o no, con solo verlos los envidian…y ellos lo saben…de hecho, Sagitario es uno, por no decir, el signo más envidiado de la rueda zodiacal…¡Y sin meterse con nadie!…Eso es lo peor de todo…Tengan o no tengan plata, su brillo molesta a muchos.

*.-Con el sol y Mercurio en Escorpio…dinero les llega de donde menos esperan a los Libra…quienes empezaran a ver la luz al final del túnel estas semanas, con plata contante y sonante, hasta en moneda extranjera y con jugosas transferencias…¡Les llegan los bonos, comisiones y demás aumentos soñados mis exquisitos poseros y canaperos del zodiaco!

Eduardo Zablah, luce renovado y mas dinámico que nunca… Cuentan que ha regresado felizón luego del rotundo éxito en Danlí donde realizó la presentación de candidatas a Miss Honduras Mundo 2024.

*.-Esos Acuario que no estén laburando…apliquen online desde hoy y durante tres semanas consecutivas de forma diaria, en todas las empresas de su interés, hasta que obtengan respuesta…que en noviembre firman el contrato de su vida…¡Esta Navidad la tienen que celebrar trabajando mis ingeniosos y creativos hijos de Urano!…Los que ya están laburando, estas semanas reconocen su kilataje con promociones, ascensos y aumentos.

Y los Aries?…Con el sol brillando en su oposición, o sea en Escorpio, los opuestos se atraen como canta la Paula Abdul…destacan en: relaciones y demás alianzas importantes, sociedades mercantiles, vecindario, trabajo y hasta en el amore…Esos arianos solteros a ponerse en vitrina porque en más de algún antro conocen al amor de su vida…Los bien casados fortalecen esa unión y los mal casados?…¡Esa torre ya se tambalea!…y con estos iracundos del zodiaco cerramos la edición de hoy, hasta la próxima entrega mis amores recuerden que los queremos en P!”#$%&.