El Centro Carter muestra actas electorales que dan victoria a González Urrutia en Venezuela

Washington. – El Centro Carter, organización estadounidense que fue observadora electoral en las presidenciales venezolanas del 28 de julio, mostró ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) supuestas actas de votación originales que darían la victoria al opositor Edmundo González Urrutia.

“Se me envió por correo, se lo voy a mostrar después de esta sesión para que ustedes los vean. Se trata de actas originales de Venezuela que tienen un código QR que es significativo y que le permiten a los testigos de miles y miles de mesas recabar información de manera sistemática”, dijo la asesora principal para América Latina del Centro Carter, Jennie Lincoln, durante una sesión de la OEA celebrada en Washington.

Presentation by the Senior Advisor for Latin America and Caribbean Focus of the @CarterCenter, Jennie K. Lincoln @JennieLincoln, on the situation in #Venezuela in the Permanent Council pic.twitter.com/F05zT4Cd5P