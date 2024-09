Israel ataca la sede central de Hezbolá en el Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel están atacando una serie de objetivos del movimiento Hezbolá en el sur del Líbano, informa la cuenta oficial de los militares en Telegram. Testigos comparten asimismo imágenes de una explosión en el barrio de Dahiye, en Beirut.

Las FDI atacaron el cuartel general de la organización, situado debajo de edificios residenciales en el centro del barrio beirutí, comunicó el portavoz oficial militar, el contraalmirante Daniel Hagari. La elección del lugar para construir esta sede fue “parte de la estrategia de Hezbolá de utilizar a los libaneses como escudos humanos”, sostuvo.

🚨 #BREAKING : The IAF has attacked the headquarters of Hezbollah in Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/AYUtpPknT3

Un corresponsal de la cadena Al Jazeera reporta desde el lugar de los sucesos que varios edificios residenciales con familias en su interior han quedado completamente destruidos.

A su vez, el canal Fox News ha obtenido información de que el objetivo del ataque en Beirut era el máximo líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah.

🚨#BREAKING: Huge explosions reported in Beirut, Lebanon.



📌#Beirut | #Lebanon



Initial reports suggest an Israeli airstrike took place in Beirut, Lebanon. There is no immediate word on casualties. More information as it becomes available.pic.twitter.com/qAcrcSOKUP