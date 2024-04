La nueva opción de WhatsApp para organizar conversaciones: Chat Filters

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería instantánea, lanzó nuevos filtros de chat para facilitar la organización y el acceso a las conversaciones. Con esta opción, los usuarios podrán encontrar rápidamente los mensajes que necesitan sin tener que desplazarse por toda su bandeja de entrada.

“Abrir WhatsApp y encontrar la conversación adecuada debería resultar rápido, fluido y sencillo”, afirma la compañía en un comunicado. “A medida que la gente usa cada vez más WhatsApp, es más importante que nunca poder acceder a sus mensajes rápidamente. Es por eso que hoy lanzamos nuevos filtros de chat para que puedas hacerlo sin tener que desplazarte por toda tu bandeja de entrada”, dice Meta en su publicación.

introducing Chat Filters, a new way to organize your chats



filter by Unread, Groups, or All pic.twitter.com/yAYWT1GQ1i