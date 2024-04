Taylor Swift lanza su álbum “The Tortured Poets Department”

Entre los títulos del álbum destacan “Down Bad”, “So Long, London”, “I Can Fix Him (No Really I Can)” y “The Smallest Man Who Ever Lived”

Amor, desamor y terapia. La cantante estadounidense Taylor Swift sorprendió este viernes 19 de abril a sus seguidores con el lanzamiento de su disco “Tortured Poets Department”. Un álbum cargado de letras que reflejan “opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista”, expresó la artista en sus redes sociales pocas horas antes de confirmar el lanzamiento.

Aunque lo anunció el pasado febrero en el escenario de los Grammy, cuando hizo historia al ganar su cuarto premio en la categoría de álbum del año por “Midnights”, fue hasta pocas horas antes de su lanzamiento que Taylor Swift confirmó que “The Tortured Poets Department” saldría finalmente a la luz.

“Sorpresa a las 2am: ‘The Tortured Poets Department’ es un álbum doble secreto. Había escrito mucha poesía torturada en los últimos dos años y quería compartirla toda con ustedes, así que aquí está la segunda entrega de TTPD: The Anthology. 15 canciones adicionales. Y ahora la historia ya no es mía… Es toda suya”, escribió.

Es su decimoprimer álbum de estudio con el que Swift promete volver a hacer vibrar el mundo del pop y a sus millones de seguidores en el mundo.

Es “una antología de nuevas obras que reflejan eventos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista en el tiempo, uno que fue a la vez sensacional y doloroso a partes iguales. Este período de la vida del autor ya ha terminado, el capítulo está cerrado y sepultado”, subraya la canta-autora.

Con este nuevo álbum, la cantante de 34 años que inició su carrera en el country, apuesta por conquistar un quinto premio a disco del año.

Desde que reveló que el disco saldría a la luz, su legión de fans trabajaron sin cesar intentando adivinar el contenido de las canciones, los artistas invitados y otras pistas.

“Todo vale en el amor y la poesía”, destaca la artista como título de una de las canciones que componen su más reciente trabajo discográfico.

Entre los títulos de canciones también se destacan “Down Bad”, “So Long, London”, “I Can Fix Him (No Really I Can)” y “The Smallest Man Who Ever Lived”.

Una vez que hayamos contado nuestra historia más triste, podremos liberarnos de ella

En Instagram, Swift también describe sus reflexiones tras terminar de componer e interpretar sus letras.

“No hay nada que vengar, ni cuentas que ajustar una vez que las heridas han sanado. Y tras reflexionar más, un buen número de ellas resultaron ser autoinfligidas. Este autor cree firmemente que nuestras lágrimas se vuelven sagradas, en forma de tinta en una página. Una vez que hayamos contado nuestra historia más triste, podremos liberarnos de ella”.

Letras de amor y desamor, un sello de éxito

Swift ya estuvo usando la fórmula ganadora de componer canciones inspiradas en sus exnovios, incluidos John Mayer y Jake Gyllenhaal.



Su actual pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, elogió el nuevo disco.

“He oído una parte, sí, y es increíble”, dijo Kelce a la prensa en febrero. “Estoy impaciente por que finalmente salga”, agregó.

Y no es que Swift no haya sacudido a la industria pop en el último año.

Según varias estimaciones, su gira mundial “The Eras Tour” va camino a convertirse en la serie de conciertos más taquillera de la historia de la música, con réditos de más de 1.000 millones de dólares.

Al ganar el Grammy por cuarta vez, se consagró como la artista con más premios a disco del año, superando a Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon.

Con un patrimonio neto estimado en 1.100 millones de dólares, Swift también se convirtió en la primera artista -hombre o mujer- que ha superado el umbral de las diez cifras gracias únicamente a los ingresos procedentes de su música.

“Extremo en sus emociones”



Las críticas son en su mayoría positivas. Rolling Stone calificó el trabajo musical de “tremendamente ambiciosa y gloriosamente caótico”.

Billboard señaló que el álbum es “extremo en sus emociones y desinteresado en los éxitos tradicionales; no a todos les encantará, pero aquellos que lo reciban lo adorarán ferozmente”.

Otros críticos no quedaron tan impresionados. El NME de Reino Unido lo describió como “sorprendentemente plano y, a veces, vergonzoso”.

La crítica del “New York Times”, Lindsay Zoladz, elogió varias pistas, pero afirmó que las mejores pueden quedar eclipsadas por el volumen de canciones nuevas.

“Los grandes poetas saben cómo condensar, o al menos cómo editar”, aseguró Zoladz, añadiendo que los momentos más agudos del álbum “serían aún más penetrantes en ausencia de exceso”.



Swift avivó el entusiasmo a principios de semana al publicar pistas como una palabra del día en Apple Music.



Los fanáticos analizaron cada detalle del nuevo álbum, incluso notando que Swift, amante declarada de los gatos, decidió lanzarlo en el Día Nacional de la Dama de los Gatos.

Fuente: France24