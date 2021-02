126 familias de Choloma afectadas por las tormentas Eta y Iota reciben ayuda humanitaria

Choloma. – Un total de 126 familias del barrio La Danta de Choloma, Cortés, que fueron afectadas por las tormentas Eta y Iota, recibieron hoy paquetes de ayuda humanitaria del programa presidencial Vida Mejor, en el marco de la Operación No Están Solos.

En representación del presidente Juan Orlando Hernández, la ministra de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), Zoila Cruz, entregó este viernes los 126 paquetes a las familias beneficiadas en el barrio La Danta.

Gracias a la Operación No Están Solos, que es una iniciativa del presidente Hernández, se beneficiarán 300.000 personas con la entrega de 60.000 paquetes de ayuda humanitaria a familias que perdieron sus pertenencias debido a los dos fenómenos meteorológicos.

“Estamos continuando con la Operación No Están Solos y en este caso hemos venido a hacer una entrega de 126 paquetes de Vida Mejor que son dirigidos para aquellos hogares que lo perdieron todo durante las tormentas Eta y Iota, y este es un paquete muy completo”, explicó Cruz.

La titular de Sedis informó que “esto es una muestra de lo que está ocurriendo en seis lugares, para un total de 528 hogares que van recibir este paquete el día de hoy”.

La funcionaria añadió que esta iniciativa tiene dos ejes importantes: restablecer los derechos humanos de las personas afectadas y poder impulsar la reactivación económica de los hogares con instituciones y programas como el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), Crédito Solidario y Agrocrédito 5.0, entre otros.

“Estamos trabajando intensamente para llegar hasta el último hogar que haya sido afectado. No nos vamos a retirar, como lo ha dicho el presidente Hernández, hasta que la última casa haya sido apoyada”, aseguró la funcionaria hondureña.

Los vecinos de La Danta recibieron con mucha emoción esta importante ayuda que entregó la plataforma de Vida Mejor.

María de la Cruz Sierra, de 70 años, no pudo contener las lágrimas al momento de recordar que debido a las tormentas Eta y Iota perdió absolutamente todo.

“Sentí una gran tristeza, porque uno tan pobre y que le pasen a uno estas cosas es duro”, manifestó Sierra.

Sobre la ayuda de la Operación No Están Solos, expresó que “hoy me siento feliz, me siento tranquila, y ojalá que esto no solo sea ahora, que siempre se acuerden de nosotros los pobres, y yo estoy bastante agradecida por ustedes y con el presidente Hernández, porque se han estado asoleando por nosotros”.

Modesto Hernández Ramos, de 71 años de edad y quien se moviliza en silla de ruedas, aseveró que “lo que nos pasó fue tremendo, porque perdimos muchas cosas, pero hemos recibido ayuda y estamos agradecidos, porque ustedes nos han apoyado”.

Reconoció el esfuerzo que han hecho los integrantes de la Operación No Están Solos y, además, le solicitó a la titular de Sedis una nueva silla de ruedas para tener mejor facilidad de movilizarse.

La esposa de don Modesto, Ana Elva Funes Sierra, de 54 años, expresó que “gracias a Dios que tocó el corazón de las personas y al Gobierno por esta ayuda que hemos recibido”.

Alicia Enamorado, de 58 años, dijo que con esta ayuda que le dio el Gobierno del presidente Hernández “seguiremos adelante y empezar una nueva vida”.

“Gracias presidente Hernández por esta ayuda y que Dios le ayude. Me siento emocionada con ver que cumplió con lo que él dijo; nosotros no estamos solos, estamos con Dios y con la ayuda del Gobierno”, puntualizó Enamorado.

Importantes logros

A la fecha la Operación No Están Solos ha trabajado en el rescate y evacuación de personas durante y después de las tormentas, así como en la instalación de albergues y entrega de comida caliente y raciones a los afectados.

También comprende limpieza de colonias y viviendas, entrega de bonos de 5.000 lempiras (que aumentarán a 8.000) a las familias que lo perdieron todo y la entrega de paquetes de ayuda humanitaria Vida Mejor.