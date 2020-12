300 microempresarios del Valle de Sula beneficiados con proyecto impulsado por el Gobierno

San Pedro Sula. – El proyecto Liderazgo Empresarial de la estrategia Honduras se Levanta, impulsada por el presidente Juan Orlando Hernández a través de Senprende, ha beneficiado a 300 microempresarios brindándoles talleres, asesoría financiera, páginas web gratuitas, diseños de sus logotipos y capital semilla.

Así lo informó este miércoles la directora del Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) Mipyme en Valle de Sula, Denia Loo, quien manifestó que de esta manera el presidente Hernández continúa apoyando de cerca a los emprendedores que resultaron afectados en la zona norte por las tormentas Eta y Iota.

“A través del proyecto Liderazgo Empresarial de la estrategia Honduras se Levanta, patrocinada por el Gobierno y por Senprende (Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios), hemos beneficiado 300 microempresarios en el Valle de Sula, brindándoles talleres, asesoría financiera, páginas web gratuitas, diseños de sus logotipos y 100 de ellos, capital semilla”, dijo Loo.

Con la cuarta entrega de capital este miércoles se beneficiaron microempresas que fueron duramente golpeadas por la pandemia y por las tormentas Eta y Iota.

“Tenemos una empresa que promueve hoteles, empresa que produce tajaditas, panaderías, bordados lencas, empresas que son de tecnología y muchos emprendimientos más”, apuntó Loo.

Asimismo, con este proyecto se busca apoyar financieramente a la pequeña y mediana empresa. A través de los quioscos Yo Emprendo en Mi Tierra con Senprende, los emprendedores lograrán comercializar sus productos.

Levantarse y seguir adelante

Karen Castro, una de las 25 beneficiarias que recibieron capital semilla este miércoles, agradeció al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, por el programa Liderazgo Empresarial.

“Sabemos que él tiene muchas ocupaciones pero ha sacado ese tiempo para venir hasta este lugar y dejarnos saber que nosotros sí le interesamos y que los emprendedores vamos a salir adelante, que no estamos solos”, dijo Castro.

“Las tormentas, la pandemia, nos han golpeado. Yo en lo personal lo perdí todo. Pero gracias a estos programas de Senprende, al CDE, al ministro Luis Colindres, al Gobierno de la República, a nuestro presidente, la situación va a mejorar, no estamos solos”, agregó.

“Honduras es un país de oportunidades”, recalcó Castro; “los emprendedores tenemos capacidades, solo tenemos que demostrar de qué estamos hechos”.

Castro, con su emprendimiento de panadería y repostería invertirá el capital semilla en materia prima que le servirá para seguir ampliando la elaboración de pan.

“Voy a comprar el horno, es una estufa, la cual me funciona también para hacer mis donas, no sólo panadería sino que también repostería”, indicó.

“Esto que está pasando es para que salgamos adelante; así como dijo nuestro presidente, estamos de rodillas pero no estamos derrotados”, dijo.

“Honduras puede salir adelante; juntos todos podemos salir adelante. Demos un buen testimonio de nuestro país, trabajemos por Honduras y salgamos adelante”, finalizó Castro.

Lograr un sueño

Rosalba Saavedra, inmigrante retornada que se dedicará a la venta de pollos asados, dijo sentirse feliz y “emocionada porque al fin voy a poder lograr uno de los sueños que he tenido”.

“Ahorita con el capital semilla que el Gobierno de la República a través de nuestro presidente nos ha entregado la llave de nuestro quiosco me siento con el deseo de multiplicar lo que nos están entregando”, manifestó.

“Gracias a la Cruz Roja Hondureña y CDE que fueron los filtros que Dios usó para tenerme aquí recibiendo este beneficio”, añadió.

“Yo me fui mojada para Estados Unidos”, relató Saavedra, “y lo peor es que uno se va separándose de su familia y eso no es bueno. Ahora estoy aquí en mi país y yo sé que vamos a salir adelante, que nos vamos a levantar a pesar de toda la crisis que hemos estado pasando”.

No se desanimen

La emprendedora refirió que en su negocio “vamos a vender pollo asado, con tortillas, con tajadas, le vamos a agregar encurtido y ensalada”.

“Animo al pueblo hondureño; no se desanimen, no bajen la guardia. El país es un caos por las tormentas; sin embargo, estamos de pie. Sigamos luchando. Perdimos una batalla pero no la guerra. Aquí estamos de pie, sigamos adelante. Junto al Gobierno de la República vamos a salir adelante”, concluyó doña Rosalba.