Al menos 132 sitios han sido postulados para las 30 Maravillas de Honduras dedicada al Bicentenario Patrio

Tegucigalpa. – A tres semanas del lanzamiento del proyecto 30 Maravillas de Honduras, al menos 132 lugares han sido postulados por hondureños y extranjeros para ser parte de esta segunda edición, dedicada al Bicentenario Patrio.

“A la fecha llevamos 132 nuevas postulaciones y cada día recibimos nuevas nominaciones, lo que nos hace confiar en que esta segunda edición arrojará mayores resultados que la primera edición, realizada hace 10 años”, dijo Karen Palencia, voluntaria de la Fundación Aire, la que coordina el proyecto.

La aceptación del proyecto comenzó desde el día del lanzamiento, el pasado 23 de febrero, pues desde ese momento comenzaron no solo las postulaciones, sino también los patrocinadores de una iniciativa que le apuestan al engrandecimiento del país, mediante la promoción de sitios, cultura y comidas catrachas, indicó por su parte, el director de Marca Honduras, Ángel Fajardo.

Como parte de la promoción de las 30 Maravillas de Honduras, el próximo 21 de marzo se realizará una feria en el Cerro Juana Laínez, con diferentes actividades recreativas para niños, adultos, tomando en cuenta todas las medidas requeridas de bioseguridad.

El Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende), Marca País Honduras y la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), forman parte del Comité Ejecutivo, que también cuenta con el respaldo de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), la Asociación de Hoteles Pequeños de Honduras (HOPEH), la Asociación Gastronómica de Honduras (AGHAS), y la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).

Asimismo, participan la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA), el Centro de Desarrollo Empresarial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CDE MIPYME), Honduras Is Great, APINAN, Programa OTOP (One Town, One Product) y Honduras Tips.

Proceso

Las nominaciones forman parte de la primera fase del proyecto, la cual cerrará el próximo 4 de abril; posteriormente se realizarán las votaciones, las que darán inicio a partir del próximo mes de abril, culminando el 31 de mayo. Para el mes de junio se estarían anunciando ya las maravillas ganadoras de esta segunda edición.

El ministro de Comunicaciones y Estrategia Presidencial, Luis René Suazo, quien es el coordinador general de Marca País Honduras, recordó que en esta Edición Bicentenario no solo se premiarán las 30 grandes maravillas, sino que también se promoverá la dinámica de desarrollo mediante un modelo que asiste a cada maravilla a generar desarrollo integral alrededor de su entorno.

“Con el proyecto se busca beneficiar a 1.200 emprendedores en el territorio nacional a través de capacitaciones que tendrán como fin formalizar legalmente nuevas empresas. Son 350.000 lempiras de incentivo económico los que se distribuirán entre los nuevos emprendimientos en torno a las nuevas maravillas seleccionadas”, afirmó.

Invitación

El viceministro de Turismo y representante del Programa OTOP (One Town, One Product), Selvin Barralaga, invitó al pueblo hondureño a que sea parte de la historia.

“El Bicentenario solo se dará una vez y de aquí van a surgir las 30 Maravillas Edición Bicentenario, donde cada hondureño tendrá la oportunidad de postular sus maravillas”, recordó.

Las nominaciones de las maravillas están siendo recibidas a través de la página web www.maravillasdehonduras.com en categorías como gastronomía, cultura, arqueología, arquitectura, naturaleza, ecoturismo y aventura.

De interés:

– Para la realización del proyecto se integró un Comité Ejecutivo de 30 Maravillas, conformado por más de doce (12) instituciones de sectores públicos y privados, para iniciar labores y esfuerzos anticipados para lograr beneficios al turismo, oportunidades a los emprendedores, apertura para rutas comerciales y estrategias en común para el desarrollo económico local de Honduras.

Las 30 Maravillas, primera edición (2011)