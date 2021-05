Andrés García festejó sus 80 años y confiesa que no quiere pasar de 85

Andrés García festejó el pasado 24 de mayo sus 80 años al lado de su familia en la casa de Acapulco. El actor y productor mexicano de origen dominicano se muestra sorprendido y a la vez agradecido con Dios por la oportunidad de llegar a esa edad tras haber enfrentado varias situaciones complicadas en su salud y en su vida.

“Mire, le voy a decir algo. Para empezar, a mí me dio cáncer en la próstata, me dio leucemia, me ha dado cáncer de piel, me he caído de helicópteros. Me han dado de balazos, también yo he dado, o sea que es un milagro que haya llegado a estos años”, dijo el famoso en declaraciones retomadas de Los Angeles Times, donde agregó que pensó que su vida acabaría a los 50 años.

No obstante, a unos días de estar de manteles largos, en una entrevista que García ofreció al programa Sale El Sol confesó que no quiere pasar de los 85 años, pues su mayor temor es dejar de ser autosuficiente y no desea depender de otras personas para realizar sus actividades diarias.

“Nunca pensé que iba llegar a los 80, son muchos años y pesan. Estoy muy agradecido; lo que yo no quiero es estar con todos los achaques que trae la edad, te quedas sin fuerza, no puedes caminar bien, te duele todo”, afirmó el galán de cine y televisión de los años 1970 y 1980.

“Yo me sigo valiendo por mí mismo, no sé hasta qué edad quiera llegar yo, no creo que yo quiera pasar de los 84, 85, definitivamente no creo, salvo que me dé un renacimiento físico y espiritual. No quiero (vivir) mucho porque tampoco quiere uno andar todo ahí decrépito por el mundo”, manifestó el famoso.

Incluso mencionó que ha pensado en la forma en que le gustaría que su vida llegue a su fin.

“Si pudiera escoger, porque eso lo decide Dios, pero me gustaría que fuera aquí en mi playa (donde reside en Acapulco), y si se puede de una manera tranquila, dormido y sin dolor, o por ahí va la cosa”, detalló el protagonista de Pedro Navaja.

García publicó en su cuenta de Instagram una imagen donde aparece junto a su familia celebrando sus ocho décadas de vida en su casa de Acapulco.