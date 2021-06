Artista hondureño realiza mural en conmemoración a becarios

Tegucigalpa. – – Los becarios del Programa Presidencial de Becas “Honduras 20/20” dieron por inaugurado un mural en donde se representa su identidad como becarios, representando sus movimientos internos como ser: Casa Colibrí, Casa Venado, Casa Jaguar, Casa Tapir, Casa Guacamaya.

El mural fue realizado por el joven Edduar Fortín Moreno, de 23 años, una persona llena de sueños y esperanzas, quien cuenta como su arte ha podido transformar obras grises en arte y colores.

Edduar es un artista autodidacta, que su necesidad lo llevo a trabajar desde muy pequeño, siempre le gustó ser artista por lo que decidió aprender varias técnicas, al punto de plasmar su arte en autos, motos, paredes de casas, papel, oleo, carbón, tatuajes, murales vivos como en que se hizo para Becas 20/20 entre otros.

El artista expresó algunas cosas sobre esta vivencia:

¿Cuál es tu mayor ilusión?

El joven talento menciona que: “su mayor ilusión es que en Honduras se enfoque más en desarrollar el talento del arte y que se impulsen a los jóvenes que poseen este talento nato”.

¿Cuánto tiempo se tardó en este mural?

Edduar: Para realizar el mural, necesité 11 días, en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. así logré avanzar de forma rápida, utilizando una técnica realista, e inspirándome a darle toques que hicieran que el mural fuera un éxito.

¿Qué aprendizaje te dejo este mural?

Edduar: “Al sentir las ganas de los becarios de ver este mural, me inspiraron para seguir aprendiendo nuevas técnicas y mejorar las ya aprendidas, ya que no me considero un joven conformista”.

Para contactarlo se puede llamar al: 9880-0954.

Por su parte, la Gerente de Seguimiento, Teresa Yllanez expresó: “Estamos muy alegres porque pudimos colocarle a nuestro edificio, más vida de la que ya tiene. Este mural representa las “Casas” de las que forman parte los jóvenes Becarios y como el arte cambia la visualización de un lugar en especial, así como lo expresamos con las actividades de Becas Pinta”.