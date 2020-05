Así mantienen el distanciamiento en las escuelas de China luego que los niños retornaron a clases

China se ha recuperado del virus Covid-19 que nació en su propio país, en la ciudad de Wuhan, y poco a poco se vienen retomando con normalidad todas las actividades que se solían dar.

Después de permitir circular a las personas con un código QR verde que confirmaba que eran ciudadanos que nunca se infectaron del virus.

Por otro lado, durante estas últimas semanas los colegios reabrieron sus puertas y los niños de primaria y secundaria retomaron el año escolar.

Es por ello que los pequeños de primaria aprenden una manera bastante particular de practicar la distancia correspondiente que deben mantener para evitar un rebrote del virus.

Sobre sus cabezas, y muy similar a los gorros que utilizaban sus antepasados, llevan unas especies de hélices creadas por ellos mismos de manera que puedan respetar la distancia unos entre otros.

First graders back to school in Hangzhou, with social distancing headgear

The long horizontal plumes on Song Dynasty toppers were supposedly to prevent officials from conspiring sotto voce with one another while at court—so social distancing was in fact their original function! pic.twitter.com/0AOKsWE1xH

— eileen chengyin chow (@chowleen) April 27, 2020