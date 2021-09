Ben Affleck y Jennifer López pasean su amor por Venecia

Photo Credit To Fotos EFE

Venecia – Ben Affleck y Jennifer López, la pareja más aclamada del momento, han oficializado su relación desfilando juntos esta noche por la alfombra roja del Palacio de Cine del Lido, donde han acudido a la presentación de la última película de Affleck, “El último duelo” (“The last duel”), dirigida por Ridley Scott.

Era la imagen más esperada del festival. En un primer momento ha salido Affleck del coche, con traje y pajarita y ha posado un instante solo para a continuación abrir la puerta a su acompañante, que ha aparecido despampanante con un vestido blanco largo ajustado de escote vertiginoso y rematado con joyas.

Ben Affleck and Jennifer Lopez arriving The Last Duel premiere at the Venice Film Festival. pic.twitter.com/AiyJQRicr3

— bennifer tea (@jloaffleck) September 10, 2021