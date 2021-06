Blanca Álvarez presenta su libro “La vuelta al mundo en 35 años”

San Pedro Sula. – Cuantas vivencias y anécdotas personales ocurridas en 35 años de viajes recorriendo el mundo guiando a grupos de personas, que hoy toda esa historia Blanca Álvarez decidió plasmarla en su libro titulado “La vuelta al mundo en 35 años”, donde recoge todo tipo de datos y lo plasma en 374 páginas de las cuales 64 son fotos a color y en enriquecido con todas esas aventuras contadas de una forma peculiar.

Un día la Álvarez, decide incursionar en el turismo y aventurarse a recorrer los cinco continentes, no por placer, sino como parte de su lucha diaria para sacar a sus hijos adelante.

La escritora cuenta las aventuras de forma jocosa que ha pasado junto a sus grupos de turistas, así como las angustias al preparar los viajes, tramitar visas, todos los inconvenientes que se presentan. Además, hace que viaje el lector por todos esos países maravillosos, al describir ciudades, costumbres, habitantes, su gastronomía y diversas narraciones, reales unas y legendarias otras.

“El libro al principio habla de mi vida, de cómo luche sola para sacar a mis cinco hijos adelante haciendo un montón de cosas, hasta que comencé con las cosas de turismo como Tour Operadora y más enfocada en llevar grupos” cuenta Blanca Álvarez.

Detalla que la idea de escribir este libro nace al inicio de la pandemia que le tocó cerrar su oficina: “en abril recibí la noticia que el Padre Julio Vivas mi gran amigo y confesor, había fallecido en España por el covid y él siempre me decía que, porque no escribía sobre mis viajes, así que en su memoria decidí hacerlo. También mi amigo el escritor Orlando Tinoco siempre me decía que escribiera sobre mis viajes, que tenía suficiente material y fue quien me ayudó a irle dando forma al libro con sus correcciones y sugerencias”.

Refiere que “hay personas que tienen miedo viajar solas y por eso prefieren ir en grupo. La mayoría que viaja conmigo es por lo bonito que la pasamos, casi todos nos conocemos y cuando va alguien nuevo luego se integran muy bien al grupo. Habrá personas que a veces quieren exigir más de lo que están pagando, pero luego se dan cuenta y se quedan tranquilos, aunque ha habido casos de gente necia que me la han hecho pasar mal”.

Y es que para preparar un gran viaje son más o menos de 6 a 8 meses, entre escoger el destino, ver si alguno de los pasajeros necesita visa, luego toda la logística, con la categoría de hoteles, los Tours que se incluirán en cada lugar, las comidas, los boletos aéreos y si hay otros vuelos internos, o algún barco o tren para poder trasladarse de una ciudad a otra. También darle al pasajero antes de salir toda la información de lo que necesitarán, etiquetas para las maletas, nombres con dirección de todos los hoteles tanto para ellos como para que dejen a sus familias por si los necesitan localizar, y dependiendo de los países que se van a visitar como estará el clima y que clase de ropa hay que llevar.

Blanca Álvarez hará la presentación su libro “La vuelta al mundo en 35 años”, el próximo jueves 17 de junio a las 3:00 p.m. en Mall Gallerias, va dirigido a todas las personas que les gusta disfrutar de las aventuras divertidas durante los viajes, los apuros que a veces se pasan y saber cómo se disfruta andar en un grupo, entre muchas casas más.