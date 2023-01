Bukele critica a medios internacionales que auguraron la quiebra de El Salvador por su apuesta al bitcóin

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó a varios medios de noticias internacionales que en el último año auguraron el fracaso de su apuesta económica de convertir el bitcóin en moneda de curso legal en el país.

En un hilo en Twitter en inglés publicado este lunes, Bukele se refirió a una serie de artículos periodísticos, de diarios como The New York Times o The Washington Post, que aseguraban que el país centroamericano estaba en quiebra e iba caer en ‘default‘. La prensa extranjera señalaba que la nación sería incapaz de pagar su deuda de 800 millones de dólares en eurobonos, cuyo plazo vencía este 24 de enero.

“Bueno, acabamos de pagar en su totalidad 800 millones de dólares más intereses, pero, por supuesto, casi nadie está cubriendo la historia”, escribió el mandatario, reiterando que, en su momento, les llamó la atención a esos medios por su escepticismo.

In the past year, almost every legacy international news outlet said that because of our “ #Bitcoin bet”, El Salvador was going to default on its debt by January 2023 (since we had an 800 million dollar bond maturing today).

“¿Quién iba a creernos a nosotros y no a todos los medios internacionales y a sus ‘genios económicos’?”, añadió en la red social.

Bukele enfatiza que ahora que el impago no se produjo, los mismos medios que lo daban por hecho no han alzado la voz, así como muchos otros que apostaban por lo mismo. Añadió que solo encontró un artículo informando del pago del bono; se trata de una publicación de la revista colombiana Semana dada a conocer este martes.

“Mienten y mienten y mienten, y cuando se descubren sus mentiras, se ponen en modo silencio”, concluyó el presidente salvadoreño.

Well, we just paid in full, 800 million dollars plus interest.

But of course, almost nobody is covering the story.

I just found one, yes ONE, in spanish, from Colombia https://t.co/PcRES3poE1

They lie and lie and lie, and when their lies are exposed, they go on silence mode.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 24, 2023